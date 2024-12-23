وزير الإنتاج الحربي: "مصنع 99" أحد القلاع الصناعية فى توفير احتياجات القوات المسلحة

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن شركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربى" تعد إحدى القلاع الصناعية التابعة للإنتاج الحربى، حيث تقوم الشركة بالمساهمة فى توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من مكونات الذخائر الثقيلة.

وأضاف الوزير محمد صلاح الدين مصطفى، خلال تفقده خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بـشركة حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربي"، أن الشركة تقوم بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل "طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم، الشنابر"، وتشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على ضرورة السعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بخطوط إنتاج الشركة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبما يمكّن من تعظيم دور الشركة الرئيسي في تلبية مطالب القوات المسلحة وكذا دورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة الإلتزام بالتوقيتات المحددة لنهو المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها مع الالتزام بتحقيق أعلى جودة مطلوبة.

وتضمنت الجولة أيضا بتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة، ومخازن الخامات والمنتج النهائي بالشركة حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.