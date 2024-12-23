مطار الملك فهد الدولي يحقق المركز الأول في الالتزام بمعايير الأداء التشغيلي

واصلت مطارات الدمام تميزها في الجانب التشغيلي منذ بداية عام 2024، محققة مراكز ريادية متقدمة على مستوى مطارات المملكة، مما يعكس رسالتها الرامية إلى تقديم تجربة عملاء سلسة، ضمن بيئة آمنة، ابتكارية، ومستدامة.

وفي التقرير الشهري لبرنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطار، الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، حقق مطار الملك فهد الدولي المركز الأول في نسبة الالتزام بمعايير الأداء التشغيلي ضمن فئة المطارات الدولية السعودية التي تستقبل من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، محققًا نسبة 91% من الالتزام بتلك المعايير خلال نوفمبر 2024م.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تطبق 11 معيارًا تشغيليًا لأهم مراحل السفر التي يمر بها المسافرون، بما يضمن تقديم تجربة سفر مميزة وفق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة.