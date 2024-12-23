قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر الموقع فقط.. تفاصيل مد فترة التقديم بوحدات "الإسكان الإجتماعي"
أحمد حسن يصدم جماهير الزمالك بسبب باتشيكو
خلال 60 يوما.. الداخلية تضبط صفقتي «كبتاجون» بـ4.3 مليار جنيه| ما القصة؟
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني التطورات في سوريا
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري 2024 بالزيادة الجديدة
لمدة 3 سنوات.. بنك مصر يخفض الفائدة 0.5% على شهادتي ادخار |تفاصيل
موعد نتيجة كلية الشرطة 2025 (شروط القبول واجتياز كشف الهيئة)
الخارجية الإماراتية: يجب الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تقدر دور مصر الكبير في المنطقة
المشاط: 275 مليون دولار لتدشين أكبر محطة طاقة رياح في أفريقيا
موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة
إحنا في الشارع.. الفنان صبحي خليل يستغيث على الهواء بعد انقطاع المرافق عن عقاره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

مطار الملك فهد الدولي يحقق المركز الأول في الالتزام بمعايير الأداء التشغيلي

أرشيفية
أرشيفية
×

واصلت مطارات الدمام تميزها في الجانب التشغيلي منذ بداية عام 2024، محققة مراكز ريادية متقدمة على مستوى مطارات المملكة، مما يعكس رسالتها الرامية إلى تقديم تجربة عملاء سلسة، ضمن بيئة آمنة، ابتكارية، ومستدامة.

وفي التقرير الشهري لبرنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطار، الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، حقق مطار الملك فهد الدولي المركز الأول في نسبة الالتزام بمعايير الأداء التشغيلي ضمن فئة المطارات الدولية السعودية التي تستقبل من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، محققًا نسبة 91% من الالتزام بتلك المعايير خلال نوفمبر 2024م.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تطبق 11 معيارًا تشغيليًا لأهم مراحل السفر التي يمر بها المسافرون، بما يضمن تقديم تجربة سفر مميزة وفق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة.

المطار مراكز ريادية مطارات الدمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس

الاثار

العثور على كنز أثري في أعماق بحر الإسكندرية.. والداخلية تحبط بيعها| صور

الأهلي

ملايين فى الأرض.. نادي خليجي يصدم الأهلي في صفقة فاشلة

فريق الأهلي للكرة النسائية

حركة مشينة.. حكاية طرد صخرة الأهلي وخناقته مع محكمة بـ الدوري

اعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

إعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

الأهلي

الشناوي والسولية.. تطور مفاجئ في أزمة لاعبي الأهلي مع الجماهير الحمراء

نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

ظهرت الآن.. نتيجة قرعة الحج السياحي 2025

طاهر محمد طاهر

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بسبب طاهر محمد طاهر

ترشيحاتنا

حكم أرباح اليوتيوب

أرباح اليوتيوب حلال أم حرام؟ .. دار الإفتاء تحسم الجدل

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يهنِّئ الدكتور سيد بكري لتولِّيه منصب نائب رئيس جامعة الأزهر

قصر الصلاة أثناء السفر واجب أم رخصة

قصر الصلاة أثناء السفر واجب؟ أم رخصة ويجوز تركها؟ .. الإفتاء توضح

بالصور

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء .. نصائح لا تستغني عنها

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

باستخدام لبن الزبادي الخفيف الدسم.. طريقة عمل شيش برك صحي

الشيش برك
الشيش برك
الشيش برك

الشرقية.. رصف ورفع كفاءة طريق جميزة بني عمرو / ترعة الدبيجية بطول6 كم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

علامات تحذيرية تدل على نقص فيتامين د في جسمك.. نصائح لاكتشافها وعلاجها

علامات تحذيرية تدل على نقص فيتامين د في جسمك
علامات تحذيرية تدل على نقص فيتامين د في جسمك
علامات تحذيرية تدل على نقص فيتامين د في جسمك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد