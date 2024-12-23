قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيئة: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص .. مصر تخطو خطوات واسعة نحو التحول الأخضر
مقتل 38 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان
برلماني: حظر استضافة العرافين والمنجمين بالقنوات خطوة مهمة لمواجهة الخرافات
مبابي يتفوق على رونالدو في موسمه الأول مع ريال مدريد
إجمالي ما تم سداده من ديون خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء
الأهلي يتوصل لاتفاق مع إدارة نادي طرابزون التركي لضم محمود تريزيجيه
المجلس القومي للمرأة ينظم لقاء طلابيا وورشة عمل في كفر الشيخ
العلمية لمكافحة كورونا تطلق تحذيرا عاجلا.. ما القصة؟
كاتس: السيطرة الأمنية على غزة ستبقى بيد جيش الاحتلال
سوريا.. إعلان حظر التجول من الساعة 6 مساء حتى 8 صباحا
الأهلي يعلن مدة غياب رضا سليم بعد إصابته بقطع في الغضروف
أخطاء تحكيمية فجة.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحقيقات وملفات

ملفات وجهود جديدة.. "المشاط" تناقش مشروع موازنة معهد التخطيط القومي للعام المالي 2026/2025

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
آية الجارحي   -  
هاجر رزق
×

وزيرة التخطيط تترأس اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي

“المشاط” تشيد بانجازات المعهد على مدار العام

رئيس معهد التخطيط القومي يستعرض تطورات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد

المعهد يناقش 12 رسالة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، لمتابعة ملفات عمل المعهد واعتماد حركة الترقيات، ومناقشة مشروع موازنة المعهد للعام المالي 2025 / 2026، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد والبرنامج التنفيذي للعام الأكاديمي 2024 / 2025، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الصلة.

حضر اجتماع مجلس الإدارة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتورة هالة أبو علي، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية ممثلًا عن الوزارة، والدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي - وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتورة أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية، والدكتورة هبة مغيب، مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الإقتصادية الكلية، والدكتورة مجدة حسنين، مدير مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص.

الاستفادة بشكل أكبر من معهد التخطيط

ومن جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإنجازات والجهود التي يقوم بها المعهد على مدار العام باعتباره أحد أهم مراكز الفكر الوطنية والإقليمية، ويقوم بدور حيوي في نشر الدوريات العلمية والأوراق الأكاديمية والدراسات حول مختلف جوانب التخطيط والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد الاستفادة بشكل أكبر من مساهمات معهد التخطيط القومي، بما يتماشى مع توجهات برنامج الحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية، وتوجه الحكومة للتركيز على عدد من القطاعات النوعية التي تنعكس على معدلات النمو والتشغيل، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية .

 الخطة الاستراتيجية للمعهد

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، تطورات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد للفترة من 2023/2024 – 2029/2030، والجهود المبذولة لتنفيذ رؤية المعهد كمركز فكر رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، من خلال تقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية قائمة على الأدلة تُعزز قدرات المجتمع، وتدعم كفاءة صنع السياسات، واتخاذ القرارات في مجالات التخطيط والتنمية.

كما استعرض تطورات تنفيذ أنشطة المعهد خلال العام الأكاديمي 2024/2025، على مستوى البحوث متعددة التخصصات بالشراكة مع مؤسسات الدولة والجهات الدولية، والتي تضمنت تنفيذ العديد من الأبحاث حول تطوير التجمعات الحضرية، والتنمية الاقتصادية المحلية بين العدالة المكانية والتنافسية العالمية، ونظم الحماية الاجتماعية في مصر في ضوء التحديات المعاصرة وغيرها من الأبحاث؛ فضلًا عن تطورات سلسلة أوراق العمل "مشروع مصر ما بعد 2025؛ رؤية تنموية طويلة الأجل"، وكذلك برنامج الفعاليات العلمية، وبرنامج التقارير الدورية الوطنية والدولية، والتعاون مع شركاء المعهد والأطراف ذات الصلة في تصميم البرامج التدريبية وفقًا لمتطلبات تلك الجهات.

برنامج تطور برامج الدراسات العليا الأكاديمية

واطلع مجلس الإدارة على تطورات برنامج تطور برامج الدراسات العليا الأكاديمية حيث قام المعهد بمناقشة وإجازة 12 رسالة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والموقف التنفيذي لبرامج الماجيستير المهني في التخطيط للتنمية المستدامة للعام الأكاديمي 2024/2025، والإجراءات التي يقوم بها المعهد من أجل توسيع الخدمات الاستشارية التنافسية المقدمة للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية وتنويعها.

رانيا المشاط وزيرة التخطيط معهد التخطيط القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

طلبة كلية الشرطة

خلال ساعات.. وزير الداخلية يعتمد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة 2024

وظائف البريد المصري 2025

وظائف البريد المصري 2025 .. التخصصات المطلوبة وموعد المسابقة

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ناهد السباعى وحورية فرغلى

الفيديوهات مش كاملة.. رد رانيا فريد شوقى على أزمة ناهد السباعى وحورية فرغلى

نتيجة كلية الشرطة 2024 - 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2024 2025 وطريقة الحصول عليها

نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي

نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي على موقع التربية والتعليم|حمل الآن

وزير التربية والتعليم

قرار جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025| تفاصيل

ترشيحاتنا

سوريا

سوريا.. حقيقة الاعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي

أرشيفية

تسلل مُسيَّرة يمنية إلى أجواء الاحتلال.. وانطلاق صفارات الإنذار

ارشيفي

نداء عاجل من الإمارات إلى مواطنيها في سلطنة عمان

بالصور

إطلالة لافتة.. إنجي المقدم تشعل السوشيال ميديا

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

محافظ الشرقية يتفقد مقر جمعية الأسر المنتجة بمدينة الزقازيق ويستمع لعدد من المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمنزل كارول سماحة.. إلهام شاهين تحتفل بالكريسماس بحضور سميرة سعيد

إلهام شاهين وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى
إلهام شاهين وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى
إلهام شاهين وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى

إطلالة جذابة .. حمدي المرغني وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد