خبير مصرفي: الدولار لن يستمر في الارتفاع أمام الجنيه بالبنوك

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك؛ لن يستمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن تحرك الدولار يأتي في ظل مرونة سعر الصرف التي تم الإعلان عنها من قبل.

وأوضح أن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية؛ بدأت منذ ارتفاع حجم الاضطرابات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة العربية.

وأشار محمد عبد العال، إلى أنه من المتوقع أن يتراوح سعر الدولار أمام الجنيه بين 50 و52 جنيهًا خلال النصف الأول في العام المقبل 2025.