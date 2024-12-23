المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة الأقراص المخدرة بالزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بمنطقة الزاوية الحمراء.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم تهمة حيازة 30 شريطا من عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار فيه على النحو المبين بالتحقيقات.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى معلومات تفيد بحيازة شخص مواد مخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من أقراص مخدر الترامادول، ومقص معدني، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمقص لاستخدامه في تقطيع الأقراص المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائه.