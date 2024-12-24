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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

احم نفسك من مخاطر الدفاية واختر الأقل استهلاكا للكهرباء

دفاية كهربائية
دفاية كهربائية
وفاء نور الدين
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أصبحت  الدفاية الكهربائية أمرا ضروريا لدى بعض المواطنين مع برودة الجو فى فصل الشتاء، ولكن للدفاية مخاطر كبيرة تؤدى للوفاة فى بعض الأوقات.

لذلك هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى نتجنب مخاطر الدفاية.


-طرق الحماية من مخاطر الدفاية


1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.
2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.
4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5-  لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال و الا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.
6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.
7 -يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.

أنواع الدفايات وأقلهم استهلاكا للكهرباء

وقبل شراء الدفاية هناك بعض النصائح التى قدمها جهاز مرفق الكهرباء وهى إذا كنت ترغب في شراء دفاية كهربائية جديده، فعليك التعرف أولا على أنواع الدفايات و أيهم أفضل و أقلهم استهلاك للكهرباء  وهم : الدفايات المشعة - دفايات الزيت - دفايات السيراميك

النوع الأول: الدفايات المشعة:

يطلق على تلك الدفايات , دفايات البقعة المعينة , بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين , أو مكان معين

لذا هي لا تعتبر اختيارا مثاليا إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة

*مميزات الدفايات المشعة:

١_كفائتها عالية

٢-استهلاك الكهرباء يكون أقل

٣_ تستخدم طاقة أقل

*عيوب الدفايات المشعة:

١-لا ننصح بإستخدامها في غرف النوم, أو أثناء النوم , لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الإختناق

الأماكن التي يمكن استخدام الدفاعات المشعة فيها

*مناسبة لتسخين جزء أو مكان معين


النوع الثاني للدفايات : دفايات الزيت

تعمل على تدفئة المكان بواسطة الإشعاع الدافئ الذي يخرج منها نتيجة تسخين الزيت المتواجد بداخلها وتعمل على تدفئة المكان بأكمله

عيوب الدفايات الزيتية
تستغرق وقت لتدفئة المكان

مزايا الدفايات الزيتية
1- هادئة ليس لها صوت.
2- آمنة وإقتصادية.
3- تجعل المكان دافئ لفترة طويلة.
4- تحتفظ بالسخونة بدون استخدام الكهرباء.
5-ليس بها مروحة لتوزيع الحرارة لذا لاينتج عنها أي إزعاج

الأماكن التي يمكن استخدام الدفايات الزيتية فيها
يمكن استخدامها في الغرف والأماكن الصغيرة.


النوع الثالث :دفايات السيراميك

تعتبر دفايات السيراميك الأكثر شيوعاَ والأكثر مبيعاَ ولها أشكال وأحجام متنوعة ومختلفة

طريقة عمل الدفايات السيراميك

هي عبارة عن ألواح سيراميك وألومونيوم حينما تمر الكهرباء من خلالها , تقوم ألواح الألومونيوم بإمتصاص السخونة وبداخلها مروحة , تقوم بدفع الهواء الساخن إلى الخارج وبالتالي تقوم بتدفئة المكان بأكمله

مميزات الدفايات السيراميك

تقوم بتدفئة المكان بسرعة

يسهل نقلها من مكان لآخر

عيوب الدفايات السيراميك

تستهلك كهرباء عالية

الدفاية بداخلها مروحة لذا في كثير من الأحيان يكون صوتها مزعج

لا تحافظ على درجة الحرارة وقت طويل

الأماكن التي يتم استخدام الدفايات السيراميك فيها

الغرف الصغيرة والصالة والمكاتب

الكهرباء جهاز مرفق الكهرباء الدفاية الكهربائية

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