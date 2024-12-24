محمد شبانة يصدم جماهير الأهلي بشأن رحيل حارس الفريق

وجة الإعلامي محمد شبانة صدمة لجماهير الأهلي بشأن رحيل نجم الفريق حمزة علاء.

وقال شبانة: حمزة علاء عندة عروض كتيرة جدا من أندية أروبية لدرجة ان وكيله قال يدفع للنادي الـ 6 أشهر المتبقية ويمشي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوز كبيرا على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، بينما جاء أورلاندو بايرتس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة وحيدة.