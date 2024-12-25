مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25-12-2024

ينشر موقع صدى البلد الإخباري لقرائه الأعزاء مواقيت الصلوات الخمسة اليوم الأربعاء الموافق 25-12-2024 فى عدد من محافظات مصر.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 43: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:00م
موعد صلاة العصر 2:45 م
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:28 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 2:38 م
موعد صلاة المغرب 4:57 م
موعد صلاة العشاء 6:20 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
وقت صلاة الظهر 11:43 ص
موعد صلاة العصر 2:36 م
وقت صلاة المغرب 4:56 م
وقت صلاة العشاء 6:16 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 47: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:08 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م