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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

الدرديري يصدم الجماهير بمدة غياب محمد حمدي

محمد حمدي
محمد حمدي
ميرنا محمود
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كشف الإعلامي عمرو الدرديري مدة غياب نجم الزمالك محمد حمدي بعد إصابته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدرديري:‏محمد حمدى شرخ فى ضلعين و هواء تحت الرئة
‏ويغيب من شهر ونص لشهرين
‏المستفز أكتر أن اللعبة اتحسبت فاول على حمدى ... مفيش فايدة
‏إحنا مش بيعيش لنا باك شمال
‏سلامات يا حمدى ترجع أقوى بإذن الله .

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم الإصابة التي تعرّض لها محمد حمدي لاعب الأبيض في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بشرخ في ضلعين، ووجود تجمع هوائي على الرئة.


وأضاف أنه تم وضع اللاعب تحت الملاحظة بالمستشفى تحسباً لإمكانية احتياجه لتدخل طبي لتنظيم عملية التنفس بشكل طبيعي .


وتعادل فريق الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بهم صدارة المسابقة.

محمد أسامة محمد حمدي الدرديري اصابة محمد حمدي

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