حدثوا بياناتكم بسرعة| تنبيهات عاجلة لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل الامتحانات

أصدرت المدارس الثانوية ، تنبيهات عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، قبل امتحانات نصف العام 2025

حيث شددت المدارس الثانوية في تنبيهاتها ، على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بسرعة تسجيل الاستمارة الالكترونية لتحديث البيانات على موقع وزارة التربية والتعليم ، للأهمية قبل امتحانات نصف العام 2025المقرر انطلاقها يناير المقبل.

وقالت المدارس الثانوية : على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي احضار استمارة بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، الى مسئولة الإحصاء والحكومة الإلكترونية بالمدرسة

في موعد اقصاه الخميس ٢-١-٢٠٢٥



رابط تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وأوضحت المدارس الثانوية ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/



وأشارت المدارس إلى أنه على رابط تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://moe-register.emis.gov.eg/ ، سيتمكن الطالب من تحديث البيانات الخاصة بـ : اللغة الأجنبية الثانية والشعبة لتجنب الاخطاء

اثناء فترة امتحانات نصف العام 2025

وأكدت المدارس الثانوية ، أن تحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://moe-register.emis.gov.eg/ يتطلب وضع صورة شخصية للطالب بخليفة بيضاء ، مشددة على أنه يتم الدخول على الرابط لتأكيد البيانات ثم طباعتها

امتحانات نصف العام 2025 الصفين الاول والثاني الثانوي

جدير بالذكر ، أنه بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلتزمت مديريات التربية والتعليم ، بوضع جدول امتحانات نصف العام 2025 الصفين الاول والثاني الثانوي جميع المحافظات ، ليبدأ من ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وينتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد جدول امتحانات نصف العام 2025 الصفين الاول والثاني الثانوي جميع المحافظات المحدد ، سوف يطبق في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، وذلك تنفيذا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

جدول امتحانات نصف العام 2025 الصفين الاول والثاني الثانوي جميع المحافظات

إلتزمت مديريات التربية والتعليم ، عند وضع جدول امتحانات نصف العام 2025 الصفين الاول والثاني الثانوي جميع المحافظات ، بعدم عقد أية امتحان من امتحانات نصف العام 2025 الصفين الاول والثاني الثانوي أيام أعياد الأخوة المسيحيين ، خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .