وزير الخارجية: ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، أنه ناقش مع نظيره التونسي الأوضاع في سوريا الشقيقة ودور الحفاظ على أمن وسلامة اراضيها، متابعا أنه تم بحث الأوضاع في قطاع غزة وضروره التوصل لوقف اطلاق النار.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي، أنه تم مناقشة أيضا الأوضاع في قطاع غزة وأهمية رفض الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع أننا نعمل على تطوير العلاقات مع تونس بشكل أسرع، وتوسيع التعاون في قطاعات الطاقه المتجددة.