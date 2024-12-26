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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

أسعار الفراخ وطبق البيض اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

أسعار الفراخ وطبق البيض اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024
أسعار الفراخ وطبق البيض اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024
ولاء خنيزي
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في نهاية الأسبوع وقبل الحصول على الإجازة،  يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن أسعار الدواجن لشراء احتياجاتهم اللازمة خلال فترة الراحة، وتشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 ارتفاع طفيف في تعاملات البورصة، وسنتعرف خلال السطور التالية على أسعار الدواجن (البيضاء – الساسو -البلدي) وكذلك سعر طبق البيض.

أسعار الدواجن

  • سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر يتراوح بين 75 جنيهًا إلى 76 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 80 جنيهًا إلى 86 جنيهًا للكيلو.
  • سجلت الفراخ (الساسو) سعر يتراوح بين 80 جنيهًا إلى 81 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليتم بيعها إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 90 جنيهًا إلى 91 جنيهًا للكيلو.
  • جاءت أسعار الفراخ (البلدي) لتسجل سعر 110 جنيهًا للكيلو ليتم بيعها للمستهلك بسعر 120 جنيهًا للكيلو.
  • سجلت الفراخ (الأمهات) سعر 55 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار البيض

  • كرتونة البيض (الأبيض) سجلت سعر 146 جنيهًا في المزرعة، لتباع إلى الجمهور المستهلك بسعر 156 جنيهًا.
  • كرتونة البيض (الأحمر) سجلت سعر 147 جنيهًا في المزرعة، لتباع في الأسواق بسعر 157 جنيهًا.
  • كرتونة البيض (البلدي) بلغت سعر 134 جنيهًا لتباع إلى المستهلك بسعر 144 جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت

  • سجل الكتكوت (الأبيض شركات) سعر يتراوح بين 35 جنيهًا إلى 43 جنيهًا.
  • سجل الكتكوت (الأبيض قطعان) سعر يتراوح بين 26 جنيهًا إلى 26.5 جنيهًا.
  • سجل الكتكوت (الساسو) سعر يتراوح بين 16 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.
  • سجل الكتكوت (الساسو بيور) سعر يتراوح بين 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
  • جاء الكتكوت (البلدي الحر) ليسجل سعر يتراوح بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهًات.

أسعار البط

  • البط (البلدي) سجل سعر يتراوح بين 99 جنيهًا إلى 100 جنيهًا للكيلو.
  • البط (الفرنساوي) سجل سعر يتراوح بين 69 جنيهًا إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • البط (بغالي) تراوح سعره بين 79 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • البط (المسكوفي) تراوح سعره بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي

  • لحم رومي (ابيض) سجل سعر يتراوح بين 94 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو.
  • لحم رومي (اسمر) سجل سعر يتراوح بين 109 جنيهًا إلى 110 جنيهًا للكيلو. 
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