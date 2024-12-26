توقف حركة الملاحة البحرية بمضيق البوسفور في تركيا

توقفت حركة الملاحة بمضيق البوسفور في تركيا بعد تعطل محرك ناقلة نفط بحسب ما أوردته تقارير إعلامية منذ قليل.

وفي منتصف الشهر الماضي ، علقت تركيا حركة السفن في مضيق البوسفور مؤقتا بسبب عطل في سفينة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة النقل التركية إن حركة الملاحة في مضيق البوسفور بإسطنبول توقفت في كلا الاتجاهين بسبب عطل في ناقلة النفط نازان التي يبلغ طولها 114 مترا.

أضافت الوزارة أن السفينة التي كانت في طريقها من روسيا إلى قوجه إيلي في تركيا واجهت مشاكل فنية في المضيق وأرسل خفر السواحل زوارق لقطرها.

ويربط مضيق البوسفور البحر الأسود في الشمال الشرقي ببحر مرمرة في الجنوب الغربي وبعده بالبحر المتوسط.