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متبقيات المبيدات: نسعى لزيادة صادرات الفراولة لتلبية الأسواق الدولية

متبقيات المبيدات
متبقيات المبيدات
شيماء مجدي
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نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع "كروب لايف مصر" ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمركز بدر بمحافظة البحيرة تحت عنوان: " أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد"، وذلك بمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي.


يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني والإرشادي، ودعم الفئات الصغيرة والمتوسطة من المنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي من خلال التدريب والإرشاد وتقديم كافة الخدمات المتاحة.
وافتتحت ورشة العمل الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، والدكتور عبد المنعم بكر المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لكروب لايف، والدكتور سعيد عبد اللاه المستشار الفني لكروب لايف مصر.
وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن ورشة العمل تستهدف رفع قدرات منتجي ومصدري محصول الفراولة بمحافظة البحيرة لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً، مشيرة الى قيام المعمل بتنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل للإستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لهذا المحصول وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل بما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية.


واوضحت عبداللاه أنه يتم تنظيم هذه الفعاليات بمناطق الإنتاج للوصول إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي ومصدري محصول الفراولة بمشاركة خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية في المجالات المختلفة والمتعلقة بموضوع ورشة العمل وهو ما يزيد من كفائة جودة وسلامة إنتاج هذا المحصول مما يؤدي إلى زيادة الكفائة الاقتصادية عن طريق خفض الفاقد من الإنتاج وارتفاع العائد من الأرباح لصالح المنتجين والمصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من هذا المحصول الواعد بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية وكذا تداول منتج مطابق للمواصفات بالأسواق المحلية.


وأكدت مدير المعمل على دور المعمل في منظومة الرقابة على الصادرات وفتح أسواق جديدة من خلال إجراء كافة الاختبارات التي يتم طلبها وفقاً لمتطلبات كافة الأسواق الدولية وإصدار الشهادات المعتمدة من المعمل، لافتة  إلى ثقة هذه الأسواق في نتائج المعمل نظراً لخبراته وجودة نتائجه واعتماده من ثلاث جهات دولية مختلفة.


واشتملت ورشة العمل على عدد من المحاضرات، ركزت على الأهمية الاقتصادية لإنتاج وتصدير الفراولة والتوسع في الإنتاج، فضلا عن أهم الآفات التي تصيب هذا المحصول وطرق مكافحتها، كذلك أهمية الاستخدام المسئول للمبيدات وأيضاً أهم الملوثات الكيميائية من العناصر الثقيلة وأثرها على الإنتاج والتصدير، ومتبقيات المبيدات وأثرها على الصادرات الزراعية وطرق وأساليب سحب العينات.


وخلال ورشة العمل تم عرض منظومة تكويد المحاصيل بمحاضرة الحجر الزراعي ودوره في مساعدة المنتجين في المشاركة في المنظومة والدور الرقابي الذي يساهم به من خلال متابعة أماكن الإنتاج ومحطات الفرز والتعبئة والموانئ وسحب العينات وإصدار الشهادات وفتح أسواق جديدة. 


وألقى المحاضرات: الدكتورة منى خورشيد وكيل المعمل والمدير الفني،  الدكتور طاهر قدح الباحث الأول ورئيس قسم التسويق بالمعمل ، الدكتور محمود السيسي مدير مركز التدريب بالمعمل، المهندس حسام الحسيني استشاري محصول الفراولة، كما مثل الإدارة المركزية للحجر الزراعي المهندس أسامة شعبان- إدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي.


والجدير بالذكر أن هذه هي الورشة هي الرابعة التي ينظمها المعمل مع كروب لايف مصر لمحاصيل متخصصة بالمحافظات والخامسة في مجال دعم الصادرات الزراعية، كذلك هي  الثالثة عشر التي ينظمها المعمل لهذا العام، في إطار تنفيذ خطة المعمل لتنظيم سلسلة من ورش العمل المختلفة لأهم المحاصيل التصديرية والصناعات الغذائية بأهم محافظات الإنتاج في مصر لدعم الفئات الصغيرة والمتوسطة من خلال الدور الإرشادي والتدريبي للعاملين في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي بالتعاون جميع الجهات العاملة في قطاع الزراعة والتصنيع الغذائي.

محافظة البحيرة البحيرة الزراعة المبيدات الفراولة متبقيات المبيدات

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