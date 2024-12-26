فنانة الكوميديا والدراما.. صباح الخير يا مصر يحيي ذكرى ميلاد سعاد نصر

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر، التي ولدت في 12 مارس 1953، ورحلت عن عالمنا في 5 يناير 2007، عن عمر يناهز 53 عامًا.

وتركت سعاد نصر بصمة واضحة في عالم الفن المصري، من خلال مشاركتها في مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي تنوعت بين الكوميديا والدراما، فضلاً عن حياتها الشخصية التي أثارت اهتمام الجمهور، وجعلتها أحد الأسماء التي لا تُنسى في تاريخ السينما والتلفزيون المصري.

زيجات سعاد نصر

تزوجت الفنانة سعاد نصر مرتين خلال حياتها. كانت الزيجة الأولى من الفنان أحمد عبد الوارث، وأنجبت منه ابنيها طارق وفيروز، إلا أن العلاقة لم تستمر طويلاً بسبب اختلاف الطباع بينهما.

ثم تزوجت سعاد نصر للمرة الثانية من محمد عبد المنعم، مهندس البترول، الذي وصفته بأنه شريك حياتها الحقيقي، وظلّت معه حتى وفاتها.

شهادة محمد صبحي

صرّح الفنان محمد صبحي، صديقها المقرب، بأنها كانت توأمًا فنيًا له، وكان له دور كبير في مسيرتها الفنية. كما أكد صبحي أنه ساعدها في بداية مشوارها من خلال تدعيمها للدخول إلى معهد الفنون المسرحية، ومتابعتها حتى تخرجها.

وصرح خلال أحد اللقاءات التلفزيونية بأنه بعد وفاتها قرر عدم استكمال الجزء الخامس من مسلسل "يوميات ونيس"، ولكنه عدل عن قراره وخصّص تصوير المسلسل لتكريمها من خلال وضع صورتها ضمن أحداث المسلسل.

وصيتها الأخيرة

قبل وفاتها بساعات، وفي اللحظات الأخيرة من حياتها، أفاقت سعاد نصر من غيبوبتها، وطلبت من أسرتها تنفيذ وصيتها بسرعة، حيث طلبت أن يتم دفنها فوراً، وأن يجلس أفراد عائلتها أمام قبرها لمدة ساعة للدعاء لها. كانت هذه اللحظات المأساوية آخر ما تبقى من حياتها المليئة بالعطاء الفني.

رحيل مأساوي

توفيت سعاد نصر إثر خطأ طبي أثناء إجراء عملية شفط دهون، حيث تلقت جرعة مخدر زائدة أدخلتها في غيبوبة استمرت لمدة عام كامل. نتيجة لهذا الخطأ الطبي، تم محاكمة الطبيب المسؤول وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإهمال الطبي. كان رحيلها مأساويًا وأدى إلى صدمة كبيرة لعائلتها وجمهورها.

أبرز أعمال سعاد نصر

تخرجت الفنانة سعاد نصر من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، وشاركت في العديد من الأعمال التي لا تُنسى، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون.

من أبرز أعمالها مسلسل "يوميات ونيس"، الذي أصبح جزءًا من ذاكرة الجمهور المصري، كما شاركت في المسرحية الشهيرة "الهمجي" مع الفنان محمد صبحي، وفيلم "إسكندرية نيويورك" مع المخرج يوسف شاهين، إضافة إلى فيلم "الحياة منتهى اللذة".