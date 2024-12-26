نيسان مورانو 2025 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان مورانو موديل 2025، وتنتمي تلك السيارة لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم أنيق وجذاب.

نيسان مورانو موديل 2025

نيسان مورانو ظهرة بالأسواق العالمية في جيلها الأول في عام 2003 لتصبح واحدة من أولى سيارات الكروس أوفر بالأسواق العالمية، وتتمتع مورانو بتصميم خارجي مميز مع تجهيزات فاخرة.

- محرك نيسان مورانو موديل 2025

نيسان مورانو موديل 2025

تستمد سيارة نيسان مورانو موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 244 حصان، وعزم دوران 352 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات، وتعمل بقوة الدفع الكلي للعجلات .

- أبعاد نيسان مورانو موديل 2025

نيسان مورانو موديل 2025

تأتى سيارة نيسان مورانو موديل 2025 بطول 4897 مم، وعرض 1915 مم، وارتفاع 1722 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2824 مم .

- مواصفات نيسان مورانو موديل 2025

نيسان مورانو موديل 2025

زودت سيارة نيسان مورانو موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، سطوح انسيابية، وحواف رشيقة، وبها وحدات إضاءة LED جديدة، وعجلات مقاس 20 بوصه، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصه، وتدعم تطبيقات أندرويد أوتو وآبل كاربلاي اللاسلكية، وبها شاحن لاسلكي للجوال، ونظام تحكم مناخي أوتوماتيكي بمنطقتين، وتكنولوجيات عزل مفعل للأصوات، وبها سقف قمري بانوراما، وإضاءة محيطية، ونظام سمعي Bose مكون من 10 مكبرات صوت، وبها مرايات جانبية يمكن طيها كهربائياً بضغطة زر، ومساحات زجاج أمامي حساسة للأمطار، وتدفئة وتهوية وماساج للمقاعد، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي .

- وسائل الأمان بـ نيسان مورانو موديل 2025

نيسان مورانو موديل 2025

تمتلك سيارة نيسان مورانو موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية أمامية مزدوجة، ووسائد هوائية جانبية بالمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية جانبية ستائرية، ووسائد هوائية لركبة السائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية لركاب الصف الثاني، ونظام مانع للسرقة، ونظام التحكم الديناميكي بالسيارة، ونظام التحكم بالجر، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، وتحذير النقطة العمياء، وتحذير مغادرة المسار، وتحذير حركة المرور خلف السيارة، وتحذير من الاصطدام الأمامي، وبها الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والمساعدة على تغيير الحارة المرورية.