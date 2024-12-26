السياحة تكشف حقيقة إصابة سائح روماني بشرم الشيخ



أوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه حقيقة تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، واقعة بشأن السائح البريطاني Belgin Seitmola, فإنها تتمثل في كونه روماني الجنسية وليس بريطاني .



أفادت الوزارة في بيان لها ، أنه سبق تردده بتاريخ 6 ديسمبر الجاري على سوبر ماركت بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ لشراء بعض احتياجاته.



أشارت إلى أن أحد العاملين بالسوبر ماركت اعتقد بأن الروماني المذكور بصدد الاعتداء عليه مما دفعه لإحداث اصابته وتم على الفور نقله لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج والرعاية اللازمين وحالته الآن مستقرة ويتم علاجه على نفقه الدولة.