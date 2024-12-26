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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: ملاحقة جميع قادة جماعة الحوثي

كاتس
كاتس
ناصر السيد
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عملية دقيقة لضرب أهداف استراتيجية للحوثيين.

وقال كاتس إن من يهاجم إسرائيل سنهاجمه وسنلاحق جميع قادة جماعة الحوثي ونهاجمهم كما فعلنا في أماكن أخرى.

وأضاف "سنلاحق كل قادة الحوثيين ولن يتمكن أحد من الإفلات من يد إسرائيل "الطويلة".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس بعد الهجوم على اليمن، أن تل أبيب ستواصل قطع الذراع الإرهابية لمحور الشر الإيراني حتى نكمل المهمة.

وأوضح نتنياهو بحسب كلمة نشره مكتبه "أن سلاح الجو نفذ اليوم، غارات على أهداف لتنظيم الحوثي في اليمن، سواء في الساحل أو في صنعاء".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس، عدوانا على اليمن بمائة طائرة مستهدفا أهدافا لميليشيات الحوثي من بينها مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ومحطة كهرباء رأس كثيب شمال مدينة الحديدة.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارات علي مطار الحديدة جنوب غرب اليمن بالإضافة الي خمس غارات استهدفت مطار صنعاء الدولي.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن ‏الأهداف التي قصفها جيش الاحتلال، بنى تحتية يستخدمها نظام الحوثي لأنشطته العسكرية في مطار صنعاء الدولي ومحطتيْ الطاقة الطاقة حزيز ورأس كنتيب والتين تستخدمان كبنية تحتية كهربائية مركزية لصالح نظام الحوثي بالإضافة إلى بنى تحتية أخرى في موانئ الحديدة والصليف ورأس كنتيب في القطاع الساحلي في اليمن وفي عمقه.

إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي جماعة الحوثي سلاح الجو الإسرائيلي جماعة الحوثي

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