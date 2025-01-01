تشغيل وحدات قسطرة القلب والأطفال والأشعة بمستشفى النيل بإدفو شمال أسوان

شهدت مستشفى النيل بمركز ومدينة إدفو شمال أسوان إجراء 3 عمليات بقسطرة للقلب من بينها حالة طوارئ تم دخولها المستشفى .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية لتفقد مستشفى النيل بمركز ومدينة إدفو بسرعة تشغيل وحدة قسطرة القلب ، ووحدات رعاية القلب بطاقة 10 آسرة ، ورعاية الأطفال بطاقة 4 آسرة ، فضلاً عن الأشعة التداخلية بالمستشفى بما يساهم فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من 700 ألف نسمة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن ذلك يعتبر طفرة كبيرة للمنظومة الصحية على مستوى محافظة أسوان بشكل عام ، وداخل مركز إدفو بشكل خاص ، وهو الذى يتواكب مع الجهود المكثفة التى يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى يناير المقبل داخل 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية ضمن محافظات المرحلة الأولى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن .

وقدم شكره وتقديره للدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وأيضاً للعاملين بمستشفى النيل التخصصى بإدفو بقيادة الدكتور عربى عبد العال مدير المستشفى على المستوى الراقى والنموذجى فى تقديم الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى بالجودة العالية ، وهو ما لمسه المحافظ شخصياً أثناء زيارته لها ، فضلاً عن الاهتمام بالنظافة العامة ، وتحقيق الجاهزية الكاملة لإستقبال أى حالات مرضية .

هذا ويضم مستفشى النيل بإدفو 3 مبانى ، و 5 أدوار ، وتقع على مساحة 5200 م2 ، ويضم 255 سرير فى جميع التخصصات والأقسام ، وقسم للغسيل الكلوى يضم 119 ماكينة بالمستشفى ووحدات الرديسية والرمادى قبلى ، فضلاً عن قسم الحضانات والذى يضم 20 حضانة ، و 11 سرير للرعاية " مركزة وقلب " ، وكذا أقسام للأشعة المتنوعة والتحاليل ، علاوة على توافر أحدث الأجهزة الطبية ، علاوة على الكوادر من أطقم الأطباء والتمريض .

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان برئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية حسام الشاعر وذلك فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام .

وأثناء اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الموسم السياحى يشهد بداية مبشرة وقوية فى ظل حالة الأمن والأمان والإستقرار التى تشهدها عروس المشاتى ، وعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يتواكب مع التنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة للنهوض والإرتقاء بصناعة السياحة ، فى ظل تكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بأهمية دعم قطاع السياحة لتحقيق نمو مستدام يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة .

وأشار محافظ أسوان بأنه يتم تكثيف جهود النظافة العامة ، مع إستكمال أعمال التطوير والتجميل لتكون زهرة الجنوب فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها من كافة الأفواج السياحية .