قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة الأزهر تُعلن عن مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم بجوائز مالية ضخمة
دراسة إقامة شراكات استراتيجية لتعزيز سلسلة الإمداد التجاري بين مصر وكوت ديفوار
جروس يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر قبل لقاء المصري
الإغاثة الطبية في غزة: ظهور طفح جلدي غريب على أجسام بعض المرضى
إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس بمطروح
كامل الوزير: المجلس الوطني للاعتماد يحصل على الاعتراف الدولى من المنظمة الأوروبية
محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي
«التعليم السورية» تحذف كل ما يمجد نظام الأسد.. وتعتمد صورة علم الثورة
شعبة الاتصالات توضح كيفية احتساب جمارك الهواتف المستوردة
بمناسبة عيد الميلاد .. منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية
تجربة سياحية فريدة بـ المتاحف والمواقع الأثرية .. ماذا حدث؟
أسعار مخفضة.. محافظ الوادي الجديد يفتتح سوق اليوم الواحد بالخارجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة

الحبس
الحبس
معتز الخصوصي
×

تعتبر جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المواريث ، ويستعرض قانون المواريث عقوبة هذه الجريمة.

عقوبة منع تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مجلس النواب الميراث لجنة الشئون الصحية قانون المواريث تسليم الميراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر"

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويل لمشروع جديد

وزير التربية والتعليم

لن يشاركوا في امتحانات نصف العام..انتهاء عمل معلمي الحصة بالمدارس

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

دواجن

اسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الخميس 2 يناير 2025

احمد عبد القادر

محدش كلمني.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

محمد سعد مع المعجب

طلب صورة.. موقف مفاجئ لـ محمد سعد مع معجب بعرض فيلم الدشاش

احمد عبد القادر

أحمد عبد القادر: أنا أفضل من زيزو وتريزيجيه

أحمد رفعت

إعلامي بعد إعلان النيابة سبب وفاة أحمد رفعت : ليا حق عرب عند الجمهور

ترشيحاتنا

السعودية علم

سجن وغرامة وترحيل.. قرارات سعودية عاجلة بحق 20 ألف مواطن ومقيم

ارشيفي

الإمارات تدين عملية دهس نيو أورليانز وانفجار لاس فيجاس

ارشيفي

إعلام إسرائيلي: 891 عسكريا قتلوا خلال الحرب الأخيرة على غزة

بالصور

إطلالة جرئية لـ هيفاء وهبي في حفل ليلة رأس السنة |شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وكيل أول تعليم الشرقية يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية
وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية

عودة قوية لـ محمد سعد.. إيرادات فيلم «الدشاش» فى أول أيام عرضه

محمد سعد
محمد سعد
محمد سعد

سهلة وغير مكلفة.. طريقة عمل الحلبسة

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

فيديو

مي فاروق - محمد العمروسي

حفل الزفاف اليوم.. مي فاروق ومحمد العمروسي وقصة حب بدأت بـ مروحة

داليا البحيري وزوجها

بتحب الكلب أكتر مني.. أبرز تصريحات داليا البحيري وزوجها

زواج مصطفى شعبان

لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر

ضرائب المحمول

تليفونك عليه كام.. حكاية تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد