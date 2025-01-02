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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

حصاد 2024.. تطوير 5 مستشفيات و98 وحدة صحية و39 نقطة إسعاف بتكلفة 4.5 مليار جنيه بأسيوط

تطوير المستشفيات بأسيوط
تطوير المستشفيات بأسيوط
إيهاب عمر
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أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار مسيرة البناء والتنمية خلال عام 2024 حيث شهدت المحافظة طفرة كبيرة في القطاع الصحي  وهو ما يظهر جلياً في افتتاح ووضع حجر الأساس للعديد من المشروعات وإحلال وتجديد أخرى على مستوى قرى ومراكز المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً .

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أنه تلقى تقريراً من مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة يتضمن المشروعات التي تمت ويجري تنفيذها خلال عام 2024 حيث يجري تطوير ورفع كفاءة 4 مستشفيات مركزية (منفلوط، ديروط، وساحل سليم، القوصية، أبنوب ) لتصبح مستشفيات نموذجية حيث قاربت مستشفى منفلوط النموذجي الجديد على الإفتتاح خلال أيام بتكلفة 509 مليون جنيه، حيث تم إنشاؤها على مساحة 14 ألفاً و780 متر بطاقة 151 سريراً من ضمنهم 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة و5 غرف عمليات و2 وحدة مناظير و91 سرير إقامة، كما يضم المستشفى سكن للأطباء.

 وجاري نهو التشطيبات النهائية لأعمال التطوير الشامل بمستشفى ديروط المركزي بتكلفة 724 مليون جنيه لتلبية احتياجات المواطنين بقرى المراكز الشمالية للمحافظة وذلك على مساحة 16 ألف و532 م2 وتم إنشاء مبنى مستشفى حديث ويتكون من أرضي و6 طوابق وبطاقة 172سرير

 بالإضافة إلى مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد التي تم رفع الاعتمادات المالية لها لسرعة إنجازها ويجري إنشاؤه على مساحة 6666 متر بجوار مبنى الإستقبال للمستشفى القديم بتكلفة تصل إلى 650 مليون جنيه ومن المقرر إنشاؤه من 7 طوابق على أن يضم كافة الأقسام والتخصصات وتسليمها لتكون بطاقة 105 سرير، ويجري توصيل المرافق للمبنى والتشطيبات الداخلية فضلاً عن بدء أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق وتضم 105 سرير (60 إقامة و 23 رعاية مركزة و22 حضانة) بالإضافة إلى أقسام الإستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والنساء والتوليد والرعاية المركزة والحضانات والمناظير والعلاج الطبيعي والأشعة والمعامل وبنك الدم ومركز تجميع البلازما بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى والتعقيم فضلًا عن مدرسة التمريض.

 كما يجري حالياً البدء في أعمال إحلال وتجديد مستشفى القوصية المركزي ليصبح مستشفى نموذجي بطاقة 300 سرير وفقاً لأحدث المواصفات العالمية ويضم أقسام العيادات الخارجية ورعاية المرضى والعمليات والنساء والتوليد والغسيل الكلوي والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والحروق والعلاج الطبيعي والأشعة وقسم المعامل وبنك الدم ومركز تجميع البلازما بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى.

 علاوة على مستشفى أبنوب المركزي الجديد الجاري إنشائها بتكلفة 1 مليار جنيه على مسطح 12 ألف و384 متر مربع وبطاقة 179 سرير منهم 90 سرير إقامة و32 رعاية مركزة و11 رعاية مركزة أطفال و31 حضانات و10 إقامة حروق و5 رعاية مركزة حروق بالإضافة إلى 16 عيادة خارجية وقسم عمليات نساء وتوليد وقسم غسيل كلوي بواقع 25 ماكينة غسيل كلوي وقسم مناظير جهاز هضمي علوي سوفلي وعلاج طبيعي وأشعة ومعامل وبنك دم ومركز تجميع بلازما.

وأشار المحافظ إلى إنه تم افتتاح المركز الصحي الحضري النموذجي بمنطقة الحمراء بتكلفة تصل إلى 40.5 مليون جنيه ونهو أعمال تطوير جزئي بمستشفى حميات ديروط بتكلفة 35.5 مليون جنيه، ونهو أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات ديروط والشامية بساحل سليم بتكلفة تصل إلى 1.5 مليون جنيه، كما إنه جاري تطوير الوحدات الصحية في القرى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري حيث يجري إنشاء وتطوير 98 وحدة صحية في 7 مراكز و149 قرية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه بالإضافة إلى 39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.

وأضاف أبو النصر إنه تم توزيع تجهيزات وأجهزة طبية لتدعيم واستكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية والأثاث بمشاركة مجتمعية تصل إلى 45 مليون جنيه حيث تم دعم مستشفى الإيمان العام بـ 2 جهاز تخدير وجهاز بنك دم قرب و 2 تروللي تمريض و 2 سرير عناية مركزة و3 عربات طوارئ وجهاز نبض جنيني و2 جهاز رسم قلب وجهاز تنفس صناعي من البنك الدولي، و 2 جهاز تنفيس صناعي، و 2 صينية الآلات عظام و 2 دريل عظام وجهاز صدمات و2 جهاز رسم قلب و 2 مونيتور و 4 تروللي تمريض من شركات البترول فضلاً عن 6 مونيتور، و2 دريل عظام، تروللي تمريض وعربة طوارئ وصينية مناظير بمنظار خارجي وترابيزة عمليات حديثة وآلات عظام من بنك ناصر الاجتماعي

 كما تم دعم مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بعدد 10 سرير مريض، و2 جهاز رسم قلب، و3 سرير عناية مركزة و2 تروللي تمريض من البنك الدولي، و 3 دريل عظام ومنشار عظام و4 تروللي تمريض من شركات البترول، وترابيزة وكشاف عمليات، وجهاز تخدير ومونيتور، ودريل عظام وصينية آلات عظام وطعم آلات رمد وعربة طوارئ وسونار إيكو أطفال وسونار نسا و 4 أسرة مرضى وتروللي مريض وآلات جراحية قلب وأوعية دموية من بنك ناصر الاجتماعي، وفي مستشفى الصدر التخصصي فقد تم دعمها بتروللي تمريض وجهاز تنفس صناعي و2 جهاز رسم قلب و 6مونيتور و2 سرير عناية مركزة من البنك الدولي، و2 منظار حنجري، وجهازي ضغط وسكر و نيبوليزر من شركات البترول، ومونيتور من بنك ناصر الإجتماعي

 أما مستشفى النساء والولادة فقد تم دعمها بجهاز سونار وايكو، و2 تروللي تمريض، 5 سرير مريض وجهاز نبض جنيني وسرير عمليات و2جهاز رسم قلب من البنك الدولي، وجهاز غازات الدم و25 سرير مريض، وتروللي مريض و 6 مونيتور وجهاز ضغط وسماعة وتيرمومتر وجهاز سكر و2 بلس اوكسيمتر من شركات البترول، وكشاف عمليات وعربة طوارئ وسونار نسا و40 سرير مريض و3 تروللي مريض و 2 منظار حنجري ورسم قلب و6 مونيتور أطفال من بنك ناصر الإجتماعي.

وفي مستشفى الحميات فقد تم تزويدها بجهاز تنفس صناعي وعربة طوارئ و2 تروللي تمريض و منظار علوي وسفلي من البنك الدولي، و2 منظار حنجري وجهاز ضغط و2تيرمومتر من شركات البترول، و2 مونيتور و2 تروللي مريض وسونار إيكو أطفال ورسم قلب من بنك ناصر الإجتماعي فضلاً عن دعم مستشفى البداري المركزي بـ 5 سرير مريض وعربة طواري وجهاز سيولة دم وجهاز صدمات من البنك الدولي، وجهاز سكر وتيرمومتر وبلس اوكسمتر و2 حضانات و2 جهاز رسم قلب وتروللي مريض من شركات البترول، ومونيتور ودريل عظام وصينية الآلات عظام وتروللي مريض وجهاز كيميا الدم وجهاز صورة الدم من بنك ناصر الإجتماعي

 بالإضافة إلى دعم مستشفى القوصية المركزي بعربة طوارئ و 3 سرير عناية مركزة وجهاز كيمياء الدم من البنك الدولي، و 10 أسرة مريض و 2 جهاز قلب و 3 حضانات و2 تروللي تمريض وجهاز ضغط وسماعة وتيرمومتر وجهاز سكر وبلس اوكسيمتر ونيبوليزر وجهاز صدمات من شركات البترول، وتروللي تمريض من بنك ناصر الاجتماعي

 وفي مستشفى صدفا المركزي فقد تم دعمها بـ 5 أسرة مريض وعربة طوارئ وجهاز صدمات من البنك الدولي وجهاز ضغط وسماعة وتيرموتر وجهاز سكر ويلس اوكسيمتر ونيبوليزر و5 حضانات من شركات البترول و2 مونيتور من بنك ناصر الاجتماعي، أما مستشفى ساحل سليم المركزي فقد تم دعمها بجهاز رسم قلب وجهاز سيولة دم وجهاز صدمات من البنك الدولي وسماعة وتيروموتر وجهاز سكر و2 نيبوليزر و2 حضانات من شركات البترول

 وفي مستشفى الغنايم المركزي فقد تم دعمها بجهاز رسم قلب وجهاز سيولة دم وجهاز صدمات وعربة طوارئ وجهاز كيمياء الدم من البنك الدولي وجهاز ضغط و2سماعة وتيرمومتر وجهاز سكر و2 بلس اوكسيمتر ونيبوليزر و2 حضانات من شركات الترول و2 مونيتور وجهاز كيميا الدم وجهاز صورة الدم من بنك ناصر الإجتماعي

 كما تم تزويد مستشفى الرمد التخصصي بوحدة فحص عيون و2 ميكروسكوب جراحي وجهاز فاكو من البنك الدولي وجهاز سليت لامب وتربيزة كهرباء من شركات البترول فضلاً عن تزويد القومسيون الطبي بوحدة فحص عيون كاملة، وإضافة جهاز كيمياء الدم و100 طقم كشف تنظيم أسرة كامل لوحدات الرعاية الصحية.

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