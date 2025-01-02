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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

وزير الشباب والرياضة: البدء في تطوير مركز تدريب الكشافة البحرية بمطروح

وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لمحافظة مطروح
وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لمحافظة مطروح
ايمن محمود
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أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه من المقرر  أن يتم البدء فى استكمال أعمال تطوير   مركز تدريب الكشاقة البحرية  بمدينة مرسي مطروح. 

جاء ذلك خلال زيارة وزير الشباب والرياضة  لمحافظة مطروح والذى كان فى استقباله  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ويشمل مركز   تدريب الكشافة   البحرية بمطروح علي 40 غرفة بإجمالى 80 سريرا ومخيما كشفيا  لعدد 8 خيام وصالة طعام ومطبخ ومبنى إدارى.  

من ناحية أخرى وفى وقت سابق كان اللواء خالد شعيب محافظ  مطروح قد استقبل، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة  خلال  زيارته  لمحافظة مطروح لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات والأنشطة الرياضية بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور اسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف سكرتير عام المحافظة والسادة أعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة ولفيف من القيادات الشعبية .

حيث رحب المحافظ بزيارة الوزير، والوفد المرافق من قيادات الوزارة، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في تنظيم الأنشطة والبرامج التي تسهم في بناء الشخصية المصرية وترسيخ القيم الإيجابية بين الشباب، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية “بداية” التي تركز على بناء الإنسان المصري وخاصة النشء والشباب.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح بقيادة اللواء خالد شعيب ،  مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتكثيف البرامج والمشروعات المقدمة من الوزارة في جميع محافظات الجمهورية وفي مقدمتها المحافظات الحدودية منها محافظة مطروح  ،  لإتاحة الفرصة أمام أبناء مصر لممارسة مختلف الأنشطة والرياضية داخل تلك المنشآت في ضوء اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية بشباب المحافظات الحدودية، وإيمانا بدورهم الفعال في تحقيق التنمية المنشودة .

هذا ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة مطروح التى تستمر على مدار يومين  زيارة لواحة سيوة و تفقد المشروعات والبرامج الرياضية المقدمة لأبناء الواحة.

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