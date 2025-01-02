قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي فاروق ومحمد العمروسي .. أول فيديو لفستان الفرح على النيل
الحوثيون: استهدفنا هذا الأسبوع للمرة الثانية حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بـ11 صاروخا
غلق كلي لشارع الهرم لإنشاء محطة نصر الدين.. تعرف على التحويلات المرورية
حكم الدخول بالزوجة بعد عقد القران وقبل الزفاف.. يحرج الفتاة وأسرتها
الرسوم المستحقة على الهواتف وتطبيق تليفوني الجديد.. القومي للاتصالات يجيب عن أسئلة المواطنين
الأهلي يواصل استعداداته في الجزائر لملاقاة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا
غرامة 500 ريال.. السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن تأشيرة العمرة
عددها 1098.. تفاصيل وظائف السكة الحديد الجديدة 2025 .. والتقديم من هذا اللينك
الأطباء توئد فتنة المسئولية الطبية.. ارتياح كبير بعد الاستجابة لمطالب النقابة.. وتأجيل العمومية الطارئة
احذر من الغرامة.. رابط الاستعلام عن قيمة استهلاك الكهرباء لشهر يناير 2025
شيخ الأزهر ووزير التعليم يناقشان تعزيز تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في المناهج
حساب الزمالك الرسمي يحتفي بـ ذكرى الفوز على الأهلي 6-0
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

حكم الدخول بالزوجة بعد عقد القران وقبل الزفاف.. يحرج الفتاة وأسرتها

الزواج
الزواج
إيمان طلعت
×

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع فيمَن يطلب معاشرةَ زوجتِه، أو يفعلان ذلك سِرًّا بعد أن تَمَّ عقد النكاح أمام الأهل والأصدقاء رسميًّا، ولكن لم يتم عمل الفَرَح أو الزِّفَاف؛ والذي يُسَمَّى في عُرْف الناس الآن "الدُّخْلَة"؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه ليس للزوج شرعًا المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقٍّ من حقوقه بمجرَّدِ عقد الزواج؛ وذلك حتى يتمَّ الزِّفَافُ وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية، أما الدخول بها سرًّا دون استئذان وليّها ودون احترامٍ للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعًا؛ حفاظًا على حقوق كلا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول.

وذكرت أن الزَّواجُ عقدٌ تتوقف صحَّته على شروطٍ وأركانٍ؛ متى توفَّرت كان الزواجُ صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثارُه.

ومِنْ أبرز آثار عقد الزَّواج: إباحةُ الدخول إذا اتَّفق العاقدان على أن يتم الدخولُ مباشرةً بعد العقد، ومن ثَمَّ يَحِلُّ الزوجان لبعضهما، أمَّا في حالة عدم الاتفاق بينهما على موعدٍ مُحدَّدٍ للدخول بعد العقد فينبغي ألَّا يتمَّ إلا بإذن الولي أو إعلامِه، أو الإشهادِ على ذلك؛ لأن الدخول يترتب عليه أحكامٌ أخرى قد يُنكِرُها أحدُ المتعاقدَين، ومنها النَّسب الذي يثبت بالفِراش؛ فالفراشُ لا يتمُّ إلا بالدخول، وكذلك استحقاقُ الزَّوجَةِ كاملَ المهر؛ فإنها لا تستحقُّ كاملَه إلا بالدخول، وكذلك أحكام الثيوبة والبِكارة، وغير ذلك مما يفرَّق فيه بين ما قبل الدخول وبعده.

وأشارت إلى أن العرفُ جارٍ على أن المعاشرةَ الزَّوجيَّة لا تكون إلا بعد الزِّفاف؛ فوجب احترامُه ومراعاتُه؛ لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199].

حقوق المرأة قبل الدخول بها

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية، أن عدم الدخول بالزوجة يتعلق به بعض الأحكام منها: المهر، فمن طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» البقرة/237، مضيفًا أما إذا دخل بها فلها المهر كله، مشددًا أنه في حالة الدخول بها دون إعلان ذلك سيضيع حقوقها إذا مات فبدلا من أن تأخذ المهر كاملاً ستأخذ نصف المهر.

ونصح مستشار المفتي، الزوجين المعقود قرانهما ولم يدخلا بمراعاة العرف، وأن تعف المرأة نفسها حتى تكون معه في بيت واحد بعد الدخلة، لأن الجماع بعد عقد القرآن وقبل الدخلة مخالف للعرف.

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف

بدوره، كشف الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق، عن حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف ، أنه يجوز للرجل الخلوة بزوجته التي عقد عليها القران ، مستوفيا شروطه وأركانه، حتى لو يتم حفل الزفاف بينهما.

وأضاف عاشور، في رده على سؤال : حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف، أن العرف أوجب على الرجل ألا يجامع زوجته أو يختلي بها بعد العقد وقبل الزفاف، مشيرا إلى القاعدة الشرعية وهي «المعروف عرفًا كالمشروط شرطا» مناشدا الرجل والمرأة بأن يبتعدا عن إقامة العلاقة الزوجية قبل الزفاف.

وذكر أن هذا المنع، فيه تحسب لعدم إنهاء الزواج لأن هناك حالات يحدث بينهما انفصال بعد العقد وقبل الزفاف، فربما قد يحدث حمل جراء هذه العلاقة ، فيقع على المرأة وأهلها الحرج وعلى الطرف الآخر أيضا.

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف حقوق المرأة قبل الدخول بها حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر"

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويل لمشروع جديد

وزير التربية والتعليم

لن يشاركوا في امتحانات نصف العام..انتهاء عمل معلمي الحصة بالمدارس

قطار - ارشيفية

مهندسون وصرافو تذاكر.. تفاصيل وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر وموعد التقديم

دواجن

اسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الخميس 2 يناير 2025

تامر حسني

تامر حسني يرد على أنباء عودته لـ بسمة بوسيل

رئيس مجلس الوزراء

اعتبار توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة.. 3 قرارات لرئيس الوزراء

معاش

بشاير 2025 .. قرار جديد يخص المعاشات | والفئات المستفيدة

حالة الطقس

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

تعليم بورسعيد يعلن انتهاء التصفيات المحلية لمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

تعليم بورسعيد يعلن انتهاء التصفيات المحلية لمسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

لتحويله الي مستشفي ايطالي محافظ بورسعيد ورئيس الرعاية يتفقدان القنصلية الإيطالي

لتحويله لمستشفي إيطالي.. محافظ بورسعيد ورئيس الرعاية يتفقدان القنصلية الإيطالية

فى خطوة لإعمار سلام مصر خطوط ميني باص من بورسعيد لشرق التفريعة

لإعمار مدينة سلام مصر.. خطوط ميني باص من بورسعيد لشرق التفريعة

بالصور

فوائد الشوكولاتة الداكنة.. وفى هذه الحالة تحدث 10 أضرار| تفاصيل

الشيكولاتة الداكنة
الشيكولاتة الداكنة
الشيكولاتة الداكنة

مي فاروق ومحمد العمروسي .. أول فيديو لفستان الفرح على النيل

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

رومانسية | صور جديدة من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي .. شاهد

حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

أبرزهن روبي ونرمين الفقي .. أجرأ إطلالات النجوم في ليلة رأس السنة | صور

اطلالات الكريسماس
اطلالات الكريسماس
اطلالات الكريسماس

فيديو

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي .. أول فيديو لفستان الفرح على النيل

داليا البحيرى

بتحب كوكو أكتر مني.. تصريح غريب من زوج الفنانة داليا البحيري

حكيم هيسيب المايكروفون

حكيم يعتزل الغناء في 2025.. ما الحقيقة وراء التصريحات المثيرة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مفاجأة العام الجديد .. تراجع في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد