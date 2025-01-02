المتهم بمحاولة قتـ.ل صديقه السوداني بالتجمع: طعنته وقلت له "قدر الله وما شاء فعل"

"طعنته في بطنه وقولت له قدر الله وما شاء فعل" تلك كانت بداية جزء من اعترافات المتهم بمحاولة قتل صديقه في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وجاءت نص أقوال المتهم أمام نيابة القاهرة الجديدة كالأتي :

س : من أين تحصلت على السلاح محل الواقعة؟

ج : انا اشتريت السكينة من السوق بمنطقة الخزان من واحد واقف على فرشة بخمسة وأربعين جنيه ٤٥ جنيه.

س: ولماذا شرعت في محاولة قتل الضحية؟

ج: انا بقالى كثير بفكر ان انا اعمل كده في عمر وانتقم منه علشان خاطر هو عورني في ايدى وكان عايز يقطعها وأول ما شفته في القهوة قولت لازم اعمل فيه زي ما هو عمل ورحت اشتريت السكينة من السوق.



س : و ما وضعك و اتجاهك قبل المجنى عليه حينها ؟

ج : احنا الاثنين كنا ماشيين جنب بعض وبعدين انا وقفت قدامه وطلعت السكينة من جنبي وضربته ضربتين واحدة في بطنه والثانيه في صدره.



س : وهل صدر من المجنى عليه ثمة مقاومة آنذاك ؟

ج : لا هو جري بعد ما ضربته.



س : وما هي المسافة الفاصلة بينك وبين المجنى عليه ؟

ج : مكنش في مسافة بينا احنا كنا جنب بعض.



س: ما طبيعة الرؤية محل الواقعة آنذاك وطبيعة الارض؟

ج: هي الدنيا كانت ضلمة والأرض كانت تراب ورملة.



س : وما هو دور المتهم : سعيد أبو بكر الأمين في الواقعة محل التحقيق و علاقتك بيه ؟

ج : هو سعيد صحبي، وهو ملهوش دور في الخناقة وميعرفش ان انا معايا سكينة وعايز اضرب عمر.



س : وهل ابصر المتهم سالف الذكر حال تعديك على المجنى عليه آنذاك ؟

ج : ايوة هو شافني وقتها وكان خايف.



س : وما هو رد فعل المتهم سالف الذكر آنذاك ؟

ج : هو كان خايف وقالى ايه اللى انتا عملته ده وليه تعمل كده وانا قلت له قدر الله ما شاء فعل وبعدها رحت على مدينة الجلود.



س: وهل حاول المتهم سالف الذكر فض الشجار فيما بينكم ؟

ج: لا هو ملحقش لان عمر جري على طول.



س: و ما هي المسافة الفاصلة بين و بين المتهم سالف الذكر انذاك؟

ج: هو كان ماشي قدامنا على طول بيني و بينه حوالی متر



جريمة القاهرة الجديدة

وجاءت نص اعترافات المتهم بالشروع في قتل صديقة كالآتي:

س : أنت متهم وآخر بالشروع في قتل المجنى عليه، عمرو محى الدين، عمداً بان عقدت العزم و بيت النية على ذلك قاصداً منه إزهاق روحه محدثا ما به من إصابات وارده بالتقارير الطبية مستخدما في ذلك السلاح الأبيض محل الاتهام إلا أن أثر جريمتك قد خابت في أثرها لسبب لا دخل لإرادتك به ألا و هو نجدته من قبل مرتادي محل الواقعة و مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج : ايوة الكلام دة حصل و انا غلطان

س : انت متهم بحيازة سلاح ابيض (سكين ) دون مسوغ قانوني علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات؟

ج : حصل وانا غلطان

س : ما مدى تفتيشك آنذاك ؟

ج : هو انا كنت موجود في المصنع اللي انا ببات فيه والمباحث جت واخدتني بعد الفجر

س : و ما الذي أسفر عنه ذلك التفتيش ؟

ج : هما اخدوا لسكينه اللي ضربت بيها عمر

س: وما قولك فيما جاء بمذكره الضبط المحرره بمعرفة الرائد / محمد سالم - ضابط المباحث " تلوناه عليه تفصيلا ؟

ج : هو ده اللي حصل فعلا

س: هل من ثمة علاقة او خلافات سابقة بينك بين الضابط سالف الذكر؟

ج : انا معرفوش.



س : هل سبق ضبطك في قضايا مماثلة ؟

ج : لا

س : هل لديك سوابق جنائية ؟

ج : لا .



بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة بدر، يفيد بتلقيها إشارة من مستشفى بدر الجامعي بوصول مصاب بسبب مشاجرة بمنطقة الخزان دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المصاب يدعى عمرو م. 27 سنة عامل سوداني الجنسية، مصاب بجرح قطعي غائر عميق اسفل البطن مع خروج الأمعاء من منطقة الجرح.

وبسؤال المتهم عادل ع. أقر بارتكابه للواقعة باستخدام سكين و ذلك لوجود مشاجرة سابقة فيما بينهم وقيام المجنى عليه بإصابته قبل الواقعة.

وكشف التقرير الطبي، أن المصاب يعاني من طعنة بالبطن نافذة، وتقرر دخول المريض إلى العمليات وعمل استكشاف على البطن والحوض وأنه يعاني من جرح غائر بالكبد.‏