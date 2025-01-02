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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أشرف صبحي: 211 مليون جنيه حجم الإنشاءات الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح

وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح
وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح
حمزة شعيب
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عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لقاءً حوارياً مفتوحاً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب والطلائع والكيانات الشبابية، وخريجي أكاديمية ناصر وأعضاء أندية التطوع ونادي القيادات الشبابية، وذلك بمكتبة مصر العامة، ضمن برنامج زيارته للمحافظة، والذي يتضمن تفقد العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح. 

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن حجم الإنشاءات الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح وصل إلى ٢١١ مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للوزارة، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعيًا الشباب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

ووجه "صبحي" الشكر للواء خالد شعيب على المجهودات الكبيرة التي يبذلها داخل محافظة مطروح، وحرصه الشديد على تأهيل وتدريب شباب المحافظة، مشيداً بحجم الإنجازات داخل المحافظة، والذي يتماشى مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورحب اللواء خالد شعيب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أرض محافظة مطروح التي تستقبله فى اطار احتفالاتها بالعيد القومى وإحياء الذكرى ۱۰۹ لانتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الانجليزي عام ١٩١٥، بما تمثله من ذكرى وطنية عظيمة فى صفحات تاريخ أبناء مطروح المشرف، وتضحياتهم من أجل حماية الأرض، و إستمرار تكاتفهم من أجل أن نصنع تاريخاً جديداً مع استكمال مسيرة البناء والعطاء فى كافة المجالات من أجل مستقبل أفضل لنا للأجيال القادمة، وفى مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بنا، فكانت التنمية بعقول وسواعد أبناء مصر بكافة ربوعها هى أهم أسلحة التحدى والصمود.

أشار "شعيب" إلى أهمية الوعى من أجل الحفاظ على وطننا فى إطار استكمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان عقلياً وبدنياً و اهتمامه ورعايته للشباب ودعمه الدائم لهم .. وتأهيلهم للعمل الجماعي والتدريب على كيفية القيادة، وتحمل المسئولية المجتمعية والسياسية بوعى وفكر مستنير، قادر على الابتكار والحوار من خلال تمكينكم من المشاركة الجادة والفاعلة وإعداد كوادر وقيادات للمستقبل قادرة على صنع واتخاذ القرار، ونرى ذلك في نماذج المحاكاة لكلاً من مجلسي النواب والشيوخ، إيماناً بدوركم الوطنى، والتطلع إلى حياة أفضل.

أضاف محافظ مطروح: "وكانت مطروح، بفضل اهتمام القيادة السياسية بها .. فى سباق مع الزمن مع ما تشهده من تنفيذ العديد من الإنجازات والمشروعات القومية الغير مسبوقة لتحتل مكانتها المرموقة ، ونذكر في قطاع الشباب والرياضة، حيث تم تنفيذ مشروعات شبابية ورياضية بإجمالى تكلفة ٢١١ مليون جنيه منها ٢٠٦,٧ مليون جنيه انشاءات شبابية ، و ٤,٣ مليون جنيه انشاءات رياضية، كان منها في العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ ٣٥ مشروعاً لتطوير واحلال وتجديد لعدد من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بإجمالى تكلفة ٤٢,٩ مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير المدينة الشبابية والرياضية بسيدى عبد الرحمن بالعلمين بتكلفة ٦٣ مليون جنيه ، وتطوير مركز التعليم المدنى بمطروح بتكلفة ١٥,٩ مليون جنيه ، ومستهدف تنفيذ عدد 7 مشروعات لمنشآت شبابية ورياضية خلال عام ٢٠٢٥ بتكلفة ٨٤,٨ مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تم تقديمه لدعم عدد من الأندية الرياضية ومراكز الشباب خلال مشوار البطولات الرياضية المختلفة، واستضافة عدد من الفعاليات الشبابية والرياضية كان منها فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يشمل برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة مطروح، افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب مطروح، وحضور مباراة كرة القدم في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية، وتفقد الأنشطة الكشفية وأنشطة الجوالة بمركز شباب ومطروح، وتفقد معرض منتجات أندية الفتاة والمرأه، ومعرض المبادرات الفائزة ببرنامج نتشارك للمبادرات المجتمعية، ومعرض الفنون التشكيلية، والنادي الثقافي، وكذلك مباراة كرة اليد ضمن تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح، وعروض المشروع القومي للبطل الأوليمبي في لعبة الجودو، بالإضافة إلى المشروع القومي الف بنت ألف حلم، وعرض رياضي لفريق اللياقة البدنية.

ويتضمن أيضاً برنامج الزيارة تفقد فعاليات برنامج يلا كامب بمدينة سيوة، والمشاركة في مهرجان المشي، وتفقد تدريبات اللياقة البدنية للشوارع والميادين العامة، وجولة بقلعة شالي ومتحف التراث، والتوجه لمركز التخاطب والتكامل الحسي، وتفقد فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية (لياقتي مهارتي) بمركز شباب سيوة، وحضوره الندوة التثقيفية للاتحادات النوعية بحضور شباب وشيوخ وعواقل وقيادات وشيوخ وعواقل واحة سيوة بالقرية الأولمبية بالقوات المسلحة.

مطروح وزير الرياضة اشرف صبحي

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