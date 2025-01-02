جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان مستهدفا مواقع حزب الله

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما على مناطق تابعة لحزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

وقالت هيئة البث العبرية، إن جيش الاحتلال قصف منصات إطلاق الصواريخ لحزب الله.

وفي نفس السياق، أفاد موقع النشرة اللبناني، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على مرتفعات اقليم التفاح جهة جباع.

وتعد الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان، خرقا للهدنة التي اتفق عليها بين حزب الله وإسرائيل، في نهاية نوفمبر الماضي، والتي أقرت برعاية أمريكية.

وشهد العام الماضي 2024 اشتباكات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في جنوب لبنان والتي تسببت في اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وعدد من قادة الحزب.