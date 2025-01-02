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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الخميس بالبنوك

سعر اليورو
سعر اليورو
ولاء عبد الكريم
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شهد سعر صرف اليورو استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الخميس، وسط متابعة دقيقة لتقلبات السوق العالمية.

 وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر شراء اليورو بلغ 52.39 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 52.49 جنيه.

أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: 

سجل سعر الشراء 52.54 جنيه، وسعر البيع 52.78 جنيه.

بنك مصر:

 بلغ سعر الشراء 52.54 جنيه، وسعر البيع 52.78 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): 

سجل سعر الشراء 52.54 جنيه، وسعر البيع 52.80 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 

بلغ سعر الشراء 52.56 جنيه، وسعر البيع 52.80 جنيه.

بنك الإسكندرية: 

سجل سعر الشراء 52.54 جنيه، وسعر البيع 52.78 جنيه.


كما سجلت بعض البنوك الأخرى اختلافات طفيفة، حيث بلغ سعر الشراء في بنك قناة السويس 52.65 جنيه وسعر البيع 53.13 جنيه،

بينما سجل بنك البركة سعر شراء 52.61 جنيه وسعر بيع 53.10 جنيه.


ملخص أسعار اليورو في 20 بنكًا:

تراوحت أسعار الشراء بين 52.12 جنيه و52.65 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 52.67 جنيه و53.13 جنيه.

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