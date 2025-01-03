محمد سعد يكشف سر تغيير نوعية أدواره في الدشاش

قال الفنان محمد سعد، إنه استجاب لطلبات الجمهور والنقاد وعائلته وقرر تغيير نوعية أدواره السابقة من خلال فيلم «الدشاش»، الذي طرح مع بداية العام الجديد في دور العرض السينمائي.

وأوضح محمد سعد خلال تصريحات لبرنامج «عرب وود»، أنه تعرض للإجهاد من تقديم الشخصيات السابقة مثل «الحناوي» و«بوحة»، مضيفا: «لم أعد أرغب في تقديم مثل هذه الشخصيات، عائلتي والنقاد والجمهور طالبوني بتقديم أدوار كما ظهرت في فيلم (الكنز) والحمد لله وجدت هذا الأمر في (الدشاش)».

وأضاف محمد سعد: «دوري في (الدشاش) كنت أنتظره منذ فترة، وأظهر في كل الأشكال التي يحبني فيها الجمهور، أقدم الكوميديا الخفيفة، أيضا هناك أكشن بسيط يناسب الدراما، كل حاجة في العمل مضبوطة بمقادير جيدة وهذا نابع من جهد كبير من المخرج سامح عبد العزيز، والسيناريست جوزيف فوزي».

ويجسّد سعد في «الدشاش» شخصية طبيب خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم باسم سمرة، وزينة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي؛ وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.



وكان آخر أعمال محمد سعد هو مسلسل “إكس لانس”، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي، وشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.



تدور أحداث مسلسل “إكس لانس” في إطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع أسرته وابنته التي تلعب شخصيتها ويزو، وعرض في موسم رمضاني سابق.