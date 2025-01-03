أخبار التكنولوجيا.. واتساب يحذر مستخدمي هذه الهواتف ومايكروسوفت توقف أشهر أنظمة الكمبيوتر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

يواجه مستخدمو تطبيق إنستاباي، عددا من المشكلات تتعلق بالخدمات التي يقدمها، من بين هذه التحديات، يأتي نسيان كلمة المرور كأحد الأمور الشائعة التي تؤرق الكثيرين، ما يمنعهم من الوصول إلى حساباتهم وإجراء معاملاتهم بسهولة.

من المقرر أن تكشف سامسونج النقاب عن 5 شاشات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2025، وستعلن عملاقة التقنية الكورية الجنوبية عن مجموعة الشاشات الجديدة التي سيتم عرضها في أكبر معرض للإلكترونيات في العالم في لاس فيجاس في الفترة من 7 إلى 10 يناير.

مع بداية عام 2025، تتزايد توقعات المستخدمين حول الهواتف الذكية القادمة التي ستحدث ثورة في السوق المحمول، حيث ستقدم الشركات الكبرى ميزات جديدة وتقنيات مبتكرة تستهدف تحسين تجربة المستخدم بشكل غير مسبوق.

بداية عام 2025، قد تكون سيئة لعدد من مالكي آيفون وأندرويد، حيث أكد تطبيق واتساب WhatsApp، أنه يمنع بعض الأجهزة القديمة من إرسال الدردشات مع بداية أول أيام العام الجديد.

أعلنت العلامة التجارية بوكو Poco، التابعة لشركة شاومي، في أكتوبر 2024 أنها ستغلق موقعها الإلكتروني المخصص po.co، والآن تم إيقافه رسميا.

إذا كنت من مستخدمي نظام ويندوز 10 وتعتمد عليه بشكل أساسي، فاستعد لأخبار غير سارة، على الرغم من استمرار نظام التشغيل في تصدر قائمة الأنظمة الأكثر استخداما، أعلنت شركة مايكرسوفت Microsoft عن إنهاء دعم Windows 10، حيث سيتوقف الدعم بشكل رسمي في 14 أكتوبر 2025.

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفا ذكيا جديدا تحت اسم Vivo Y200 Plus ، والذي يأتي ضمن سلسلة Y200، وتتضمن أكثر من 6 إصدارات، ويعد هذا الهاتف هو العضو الثامن بهذه التشكيلة.

تعمل شركة آبل Apple، على تطوير هاتف آيفون جديد رفيع يسمى iPhone 17 Air، ومن المفترض أن يكون أنحف هاتف آيفون صنعته الشركة على الإطلاق، وهو أنحف من iPhone 6، الذي يبلغ سمكه 6.9 ملم.

تطبيق واتساب WhatsApp، هو أكبر منصة للتواصل الاجتماعي التي من المحتمل أن يساء استخدامها من قبل مجرمي الإنترنت، وفقا لأحدث تقرير سنوي لوزارة الداخلية الهندية.