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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يحذر مستخدمي هذه الهواتف ومايكروسوفت توقف أشهر أنظمة الكمبيوتر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا
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نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

لو نسيت باسوورد إنستاباي أو حولت فلوس بالخطأ .. تعمل ايه؟

يواجه مستخدمو تطبيق إنستاباي، عددا من المشكلات تتعلق بالخدمات التي يقدمها، من بين هذه التحديات، يأتي نسيان كلمة المرور كأحد الأمور الشائعة التي تؤرق الكثيرين، ما يمنعهم من الوصول إلى حساباتهم وإجراء معاملاتهم بسهولة.

خلال أيام.. سامسونج تطلق 5 شاشات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

من المقرر أن تكشف سامسونج النقاب عن 5 شاشات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2025، وستعلن عملاقة التقنية الكورية الجنوبية عن مجموعة الشاشات الجديدة التي سيتم عرضها في أكبر معرض للإلكترونيات في العالم في لاس فيجاس في الفترة من 7 إلى 10 يناير.

ما بين آيفون وجلاكسي وبكسل.. أكثر الهواتف المنتظرة لعام 2025

مع بداية عام 2025، تتزايد توقعات المستخدمين حول الهواتف الذكية القادمة التي ستحدث ثورة في السوق المحمول، حيث ستقدم الشركات الكبرى ميزات جديدة وتقنيات مبتكرة تستهدف تحسين تجربة المستخدم بشكل غير مسبوق.

حظر كامل.. واتساب يحذر مستخدمي هذه الهواتف

 

بداية عام 2025، قد تكون سيئة لعدد من مالكي آيفون وأندرويد، حيث أكد تطبيق واتساب WhatsApp، أنه يمنع بعض الأجهزة القديمة من إرسال الدردشات مع بداية أول أيام العام الجديد.


شاومي توقف بوكو.. جميع الهواتف تباع على الموقع الرسمي

أعلنت العلامة التجارية بوكو Poco، التابعة لشركة شاومي، في أكتوبر 2024 أنها ستغلق موقعها الإلكتروني المخصص po.co، والآن تم إيقافه رسميا.

نهاية أشهر أنظمة الكمبيوتر.. مايكروسوفت توقف نظام ويندوز 10

إذا كنت من مستخدمي نظام ويندوز 10 وتعتمد عليه بشكل أساسي، فاستعد لأخبار غير سارة، على الرغم من استمرار نظام التشغيل في تصدر قائمة الأنظمة الأكثر استخداما، أعلنت شركة مايكرسوفت Microsoft عن إنهاء دعم Windows 10، حيث سيتوقف الدعم بشكل رسمي في 14 أكتوبر 2025.

بسعر غير متوقع.. فيفو تطلق هاتف بتصميم يشبه آيفون

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفا ذكيا جديدا تحت اسم Vivo Y200 Plus ، والذي يأتي ضمن سلسلة Y200، وتتضمن أكثر من 6 إصدارات، ويعد هذا الهاتف هو العضو الثامن بهذه التشكيلة.

هاتف iPhone 17 Air.. فيديو يكشف أنحف تصميم آيفون من آبل

تعمل شركة آبل Apple، على تطوير هاتف آيفون جديد رفيع يسمى iPhone 17 Air، ومن المفترض أن يكون أنحف هاتف آيفون صنعته الشركة على الإطلاق، وهو أنحف من iPhone 6، الذي يبلغ سمكه 6.9 ملم.

هاكرز يستهدفون تطبيق واتساب في أكبر أسواقه.. تفاصيل

تطبيق واتساب WhatsApp، هو أكبر منصة للتواصل الاجتماعي التي من المحتمل أن يساء استخدامها من قبل مجرمي الإنترنت، وفقا لأحدث تقرير سنوي لوزارة الداخلية الهندية.

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