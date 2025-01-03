بسعر غير متوقع.. فيفو تطلق هاتف بتصميم يشبه آيفون

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفا ذكيا جديدا تحت اسم Vivo Y200 Plus ، والذي يأتي ضمن سلسلة Y200، وتتضمن أكثر من 6 إصدارات، ويعد هذا الهاتف هو العضو الثامن بهذه التشكيلة.

مواصفات هاتف فيفو Vivo Y200 Plus

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo Y200 Plus، بشاشة كبيرة من نوع LCD، بقياس 6.68 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 720 × 1068 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع سطوع يبلغ 800 شمعة في المتر المربع.

يحزم هاتف فيفو Vivo Y200 Plus، ببطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، من خلال منفذ شحن من نوع USB-C، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Origin OS 4 التابعة لشركة فيفو، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y200 Plus

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرفي، يتميز هاتف Vivo Y200 Plus، بكاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مع دعم OIS وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، مصحوبة بفلاش Smart Aura Light، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 5ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي، ويتميز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع جانبي مدمج أسفل الشاشة وتصميم إطار مسطح ووحدة كاميرا مستطيلة الشكل.

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo Y200 Plus

يعمل هاتف فيفو Vivo Y200 Plus، بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 4 Gen 2، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يعمل بسلاسة مع ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويتمتع هاتف فيفو Vivo Y200 Plus، بتصميم مشابه لهواتف آيفون، مع هيكل مقاومة للغبار ورذاذ الماء وفقا لمعيار IP64، وبسمك 7.99 ملم، ووزن 199 جرام.



ويتوافر هاتف فيفو Vivo Y200 Plus، بسعة 8 + 256 جيجابايت، مقابل سعر يبلغ 150 دولار (أي ما يعادل 7.615 جنيها مصريا).