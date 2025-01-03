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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

شاومي توقف بوكو.. جميع الهواتف تباع على الموقع الرسمي

هاتف شاومي Poco X7
هاتف شاومي Poco X7
شيماء عبد المنعم
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أعلنت العلامة التجارية بوكو Poco، التابعة لشركة شاومي، في أكتوبر 2024 أنها ستغلق موقعها الإلكتروني المخصص po.co، والآن تم إيقافه رسميا. 

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، بدءا من عام 2025، سيتم بيع جميع المنتجات الذكية التي تحمل العلامة التجارية بوكو Poco عبر موقع شاومي الإلكتروني في محاولة لتبسيط نظامها البيئي الرقمي.

أول منتج من بوكو Poco جديد سيتم بيعه على موقع شاومي، هي سلسلة Poco X7 ، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنه في 9 يناير.

من الواضح أن موقع po.co العالمي وأي موقع إقليمي آخر لم يعد يعمل، تتم إعادة توجيه جميع المواقع الأوروبية، بما في ذلك المتغيرات البريطانية والفرنسية والألمانية، إلى متجر شاومي الرسمي.

وفي الوقت الحالي، توقف المتجر الرسمي لـ Poco India ، وذلك قبل إطلاق Poco C75 و Poco M7 Pro 5G، والتي كانت من المقرر أن تصل في النصف الثاني من ديسمبر.

وذلك بالإضافة إلى أن تطبيق Poco Store مغلق أيضا، على الرغم من أنه سيتم تخزين البيانات الشخصية لفترة معينة وفقا للقوانين المعمول بها، إلا أنه يمكن تنزيلها من خلال إعدادات حساب شاومي.

أكدت Poco أن شاومي ستتعامل مع جميع الضمانات، العلامة التجارية، التي غالبا ما توصف بأنها مستقلة، لم تكن أبدا مستقلة تماما، وبدلا من ذلك، فهي بمثابة استراتيجية تسويقية لتوسيع المبيعات من خلال القنوات غير المتصلة بالإنترنت والقنوات عبر الإنترنت في مختلف الأسواق.

مواصفات سلسلة Poco X7

 

يُقال إن سلسلة شاومي الجديدة Poco X7 ستصل مع مجموعة شرائح Dimensity 7300، ووفقا للعروض المسربة، يمكن أن يكون Redmi Note 14 Pro مُعاد تسميته لـ Poco X7، وسيكون Poco X7 Pro أيضا هاتف Redmi – Turbo 4 الذي سيظهر في الصين في 2 يناير.

هاتف شاومي Poco X7

ومن المحتمل أن يصل هاتف Poco X7 Pro، مع معالج ميدياتك Dimensity 8400 Ultra، وهو مزودا بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية.

وستزود شاومي هذا الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا إمامية بدقة 20 ميجابكسل.

شاومي Poco بوكو POCO X7 موقع شاومي

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