400 ألف جنيه.. جوائز مسابقات أحمد العوضي| ما القصة؟

أعلن الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن مسابقة جديدة لجمهوره ومتابعيه، بمناسبة مسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان 2025.





وكشف العوضي تفاصيل المسابقة، موضحًا أن الجائزة المالية تبلغ 400 ألف جنيه، حيث سيحصل 40 فائزًا على مبلغ 10,000 جنيه لكل منهم. وجاء السؤال المطروح بسيطًا ومباشرًا: “اسم مسلسلي في رمضان 2025 إن شاء الله؟”، مع دعوة من العوضي لجمهوره للمشاركة والإجابة خلال أربعة أيام فقط.

وكتب العوضي:

“سؤال المسابقة.. نفس السؤال اللي فات.. اسم مسلسلي في رمضان 2025 إن شاء الله؟ مفيش أسهل من كده، 40 أخ وأخت هيفوزوا معايا وهلم الورق كمان أربع أيام شارك السؤال مع إخواتك”.



وأعلن العوضي لاحقًا أسماء الفائزين بطريقة عشوائية من خلال مقطع فيديو بث مباشر عبر صفحته على “فيسبوك”، حيث ظهر العوضي خلال الفيديو وهو يدخن سيجارة ويتفاعل مع تعليقات جمهوره.

المسابقة حظيت بتفاعل كبير من الجمهور، وعكست حرص العوضي على تعزيز علاقته بجمهوره من خلال مبادرات مبتكرة وتفاعلية تدعم الروابط الإنسانية بينه وبين متابعيه.



أحمد العوضي :

تحدث أحمد العوضي في لقاء تليفزيوني عن الشائعات التي تلاحقه بشأن ارتباطه بعد الانفصال، حيث أكد بشكل ساخر: "أكيد مش هترهبن، وهعلن رسمي عن أي ارتباط جديد."

عبّرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن استيائها الشديد من الربط المستمر بين اسمها اسم أحمد العوضي بكل أخبارها ، وذلك عبر العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت "ياسمين" إلى التوقف عن استغلال اسمها في هذه الأخبار، مؤكدةً أنها لا علاقة لها بها. وشاركّت صورًا لبعض تلك الأخبار عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل فيسبوك وعلقت : "كفايه ذكر واستغلال اسمي في اي خبر وانا مش موجوده فيه لان ده شغل رخيص لصالح الترند".

وشارك أحمد العوضي، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورد العوضي على طلب الفنان شريف الدسوقي في منشور “عاوز اشتغل معاك” وكتب: "الزميل الغالي علي قلوبنا أنا مشفتش التعليق علي اللايف للأسف وطلبك علي رأسي يا شريف انا اتشرف بالشغل معاك يا حبيبي وأزيد بيك وأعلي بيك وأن شاء الله هيجمعنا عمل في الوقت القريب وأنا من معجبينك يا شريف ومن محبين دورك الجميل مع الزميلة الغالية نيللي كريم في مسلسل ب ١٠٠ وش".