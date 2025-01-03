قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرعاية الصحية: الالتزام بتأمين مخزون الأدوية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة
الصحة: تحويل فريق المعمل للتحقيق في واقعة تقصير بمستشفى أبوالنمرس
مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
تحذيرات عاجلة.. حالة الطقس من اليوم ولمدة 7 أيام قادمة | فيديو
غيابات مؤثرة تضرب الأهلي أمام شباب بلوزداد
دخول المصريين والأردنيين مجانا.. سوريا تفرض شروطا على قدوم اللبنانيين
طريقة الاستعلام عن مساعدات برنامج "تكافل وكرامة"
موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر يناير 2025
موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة
كيفية التحقق من وجود رسوم على الهاتف قبل شرائه.. فيديو
5 أمراض شديدة العدوى قد تكون سبباً لجائحة أخرى خلال 2025| تفاصيل
رئيس الوزراء يوافق على نقل 1723 موظفًا منتدبًا للجهات المنتدبين إليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

الرعاية الصحية: الالتزام بتأمين مخزون الأدوية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة

الدكتور احمد السبكي
الدكتور احمد السبكي
عبدالصمد ماهر
×

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في أول زيارة ميدانية بعد حركة التكليفات الموسعة بالهيئة العامة للرعاية الصحية لعام 2025.

في مستهل الجولة، التقى الدكتور أحمد السبكي باللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، للاطمئنان على استمرار كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل ومتابعة مستجدات مشروعات التعاون الصحي بالمحافظة، ومنها مشروع تطوير القنصلية الإيطالية وتحويلها إلى مستشفى.

كما كرم رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ بورسعيد الدكتور مصطفى شعبان تقديراً لما بذله من جهود خلال فترة عمله مديرًا لفرع هيئة الرعاية ببورسعيد ورئيسًا لإقليم القناة، متمنين له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

من جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بالجهود المبذولة من قبل هيئة الرعاية الصحية في تطوير وتحديث الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة باستمرار، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافها في تقديم خدمات صحية متميزة ومتكاملة لجميع فئات المجتمع. 

وأكد أن التعاون المستمر بين المحافظة والهيئة ساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق.

وفي ذات السياق، تابع أحمد السبكي زيارته بتفقد عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية بمركزي طب أسرة "المناخ 1" و"بلال بن رباح"، حيث استطلع آراء المرضى واطمأن على معدلات التردد اليومي وجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمركزين. كما أشار إلى أنه لأول مرة يتم تقديم خدمات العلاج الطبيعي للأطفال في منشآت الرعاية الصحية الأولية بمركز طب أسرة بلال بن رباح.

ووجه السبكي، بالالتزام بتأمين مخزون الأدوية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة في منشآت الرعاية الأولية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع أهمية المتابعة الدورية لصيانة التجهيزات الطبية وغير الطبية لضمان استمرارية وجودة الخدمة المقدمة.

واستكمل رئيس هيئة الرعاية الصحية زيارته بتفقد مستشفى النصر التخصصي، حيث استطلع آراء المرضى في أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية ووحدات علاج الأورام والغسيل الكُلوي للأطفال، كما تابع كفاءة المنظومة الإلكترونية للمعامل "LIS".

ووجه الدكتور أحمد السبكي، بعقد لقاءات أسبوعية مع ممثلي مستشفيات القطاع الخاص في بورسعيد لتنسيق خدمات الطوارئ مع مستشفيات الهيئة.

استعدادات التأمين الطبي لعيد الميلاد المجيد

واطمأن الدكتور السبكي خلال الزيارة على استعدادات التأمين الطبي لعيد الميلاد المجيد في منشآت الهيئة ببورسعيد، مؤكدًا على تقديم أفضل الخدمات الطبية والطوارئ لضمان راحة المواطنين.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته التفقدية بمحافظة بورسعيد، كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، اللواء هشام شندي، مستشار رئيس الهيئة للصحة الإلكترونية والطب الاتصالي، الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، الدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، الدكتور أحمد حسن سالم، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، عبد الرحمن سالم، مدير إدارة المتابعة والتقييم، الدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث، والدكتور محمد أيوب، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة، إضافة إلى عدد من قيادات فرع الهيئة ومديري المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد محافظ بورسعيد الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل 2025 مشروعات التعاون الصحي مبنى القنصلية الإيطالية لخدمات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون

زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون

سعر الذهب

أقل سعر جرام ذهب اليوم 3-1-2024

مي فاروق محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي.. 30 صورة من حفل زفاف ثنائي الفن والغناء

أسعار الذهب

كسر حاجز الـ 3200 .. أسعار الذهب اليوم الجمعة

ارشيفية

يكبرها بـ40عاما.. صدمة أب ضبط ابنته بين أحضان مدرسها المسن

دعاء أول جمعة من رجب 2025

دعاء أول جمعة فى رجب 2025.. ردده واغتنم الفرصة

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في السوق الرسمية اليوم 3-1-2025

ترشيحاتنا

. حصاد إنجازات هيئة الرعاية الصحية

حصاد إنجازات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال 5 سنوات

شقق الإسكان

احترس .. سحب شقق الإسكان بعد التخصيص | اعرف الحالات

وزير التعليم العالي

الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.. البحوث الفلكية ينظم الملتقي العلمي السنوي

بالصور

فستان مبهر| تفاصيل إطلالة مي فاروق في زفافها

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق

في عيد ميلادها الـ 63.. صور إلهام شاهين قبل وبعد التخسيس

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

64 عاما من التألق.. سر حفاظ إلهام شاهين على رشاقتها وجمالها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

شفاف بدون بطانة.. فستان آمال ماهر قبل وبعد التعديل يضعها في مأزق

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

فيديو

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

اغرب نصيحه بعد الجواز

يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد