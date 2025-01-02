لمتابعة مستجدات العمل.. محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم ، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارته لمحافظة بورسعيد ، لمتابعة مستجدات العمل داخل المنظومة الصحية المطورة بمحافظة بورسعيد،

جاء ذلك بحضور الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية ، واللواء هشام شندي مستشار رئيس الهيئة ، و الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، ودكتور أيمن رخا رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة ، و الدكتور أحمد حسن سالم مدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد

وناقش محافظ بورسعيد، مع رئيس هيئة الرعاية الصحية عدداً من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل بيورسعيد ، كما تم استعراض آليات التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية بالتعاون بين الهيئة والمحافظة و على رأسها مشروع تطوير القنصلية الإيطالية و تحويلها لمستشفى ايطالي ، و انشاء وحدة صحية لخدمة المواطنين بحي الفيروز ببورفؤاد .

وتوجه المحافظ بالشكر للدكتور أحمد السبكي على متابعته المستمرة وتعاونه المثمر في الارتقاء بالمنظومة الصحية ببورسعيد

ومن جانبه، توجه رئيس هيئة الرعاية الصحية بالشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر للنهوض بمنظومة الصحة داخل بورسعيد ،

اللواء محب حبشي يهدي الدكتور مصطفى شعبان " درعٱ تذكاريٱ" ويشيد بجهوده خلال فترة عمله بمحافظة بورسعيد

و أشاد رئيس هيئة الرعاية بجهود العاملين في القطاع الصحي بمحافظة بورسعيد والذين ساهموا في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافه، مؤكدا على ترحيبه بالتعاون من أجل توفير أفضل خدمة طبية و صحية للمواطنين في بورسعيد

وعلى هامش اللقاء ، توجه محافظ بورسعيد بالشكر و التقدير للدكتور مصطفى شعبان لجهوده الملموسة و بصماته الواضحة خلال فترة عمله في محافظة بورسعيد ، متمنيٱ له التوفيق و النجاح في منصبه الجديد رئيسٱ للإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، كما أهدى السيد المحافظ ورئيس الهيئة " درعٱ تذكاريٱ" للدكتور مصطفى شعبان تقديرا لما بذله من جهود خلال فترة عمله بمحافظة بورسعيد