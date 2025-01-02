قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي فاروق ومحمد العمروسي .. أول فيديو لفستان الفرح على النيل
الحوثيون: استهدفنا هذا الأسبوع للمرة الثانية حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بـ11 صاروخا
غلق كلي لشارع الهرم لإنشاء محطة نصر الدين.. تعرف على التحويلات المرورية
حكم الدخول بالزوجة بعد عقد القران وقبل الزفاف.. يحرج الفتاة وأسرتها
الرسوم المستحقة على الهواتف وتطبيق تليفوني الجديد.. القومي للاتصالات يجيب عن أسئلة المواطنين
الأهلي يواصل استعداداته في الجزائر لملاقاة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا
غرامة 500 ريال.. السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن تأشيرة العمرة
عددها 1098.. تفاصيل وظائف السكة الحديد الجديدة 2025 .. والتقديم من هذا اللينك
الأطباء توئد فتنة المسئولية الطبية.. ارتياح كبير بعد الاستجابة لمطالب النقابة.. وتأجيل العمومية الطارئة
احذر من الغرامة.. رابط الاستعلام عن قيمة استهلاك الكهرباء لشهر يناير 2025
شيخ الأزهر ووزير التعليم يناقشان تعزيز تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في المناهج
حساب الزمالك الرسمي يحتفي بـ ذكرى الفوز على الأهلي 6-0
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

لمتابعة مستجدات العمل.. محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية

لمتابعة مستجدات العمل محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
لمتابعة مستجدات العمل محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
محمد الغزاوى
×

استقبل اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم ، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارته لمحافظة بورسعيد ، لمتابعة مستجدات العمل داخل المنظومة الصحية المطورة بمحافظة بورسعيد،

جاء ذلك بحضور الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية ، واللواء هشام شندي مستشار رئيس الهيئة ، و الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ، ودكتور أيمن رخا رئيس هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة ،  و الدكتور أحمد حسن سالم مدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد

وناقش محافظ بورسعيد، مع رئيس هيئة الرعاية الصحية عدداً من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحي الشامل بيورسعيد ، كما تم استعراض آليات التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية بالتعاون بين الهيئة والمحافظة و على رأسها مشروع تطوير القنصلية الإيطالية و تحويلها لمستشفى ايطالي ، و انشاء وحدة صحية لخدمة المواطنين بحي الفيروز ببورفؤاد .

 وتوجه المحافظ بالشكر للدكتور أحمد السبكي على متابعته المستمرة وتعاونه المثمر في الارتقاء بالمنظومة الصحية  ببورسعيد

ومن جانبه، توجه رئيس هيئة الرعاية الصحية بالشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر للنهوض بمنظومة الصحة داخل بورسعيد ، 

اللواء محب حبشي يهدي الدكتور مصطفى شعبان  " درعٱ تذكاريٱ" ويشيد بجهوده خلال فترة عمله بمحافظة بورسعيد

و أشاد رئيس هيئة الرعاية بجهود العاملين في القطاع الصحي بمحافظة بورسعيد والذين ساهموا في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافه، مؤكدا على ترحيبه بالتعاون من أجل توفير أفضل خدمة طبية و صحية للمواطنين في بورسعيد

وعلى هامش اللقاء ، توجه محافظ بورسعيد بالشكر و التقدير للدكتور مصطفى شعبان لجهوده الملموسة و بصماته الواضحة خلال فترة عمله في محافظة بورسعيد ، متمنيٱ له التوفيق و النجاح في منصبه الجديد رئيسٱ للإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، كما أهدى السيد المحافظ ورئيس الهيئة  " درعٱ تذكاريٱ" للدكتور مصطفى شعبان تقديرا لما بذله من جهود خلال فترة عمله بمحافظة بورسعيد

بورسعيد محافظ بورسعيد الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر"

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويل لمشروع جديد

وزير التربية والتعليم

لن يشاركوا في امتحانات نصف العام..انتهاء عمل معلمي الحصة بالمدارس

قطار - ارشيفية

مهندسون وصرافو تذاكر.. تفاصيل وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر وموعد التقديم

دواجن

اسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الخميس 2 يناير 2025

تامر حسني

تامر حسني يرد على أنباء عودته لـ بسمة بوسيل

رئيس مجلس الوزراء

اعتبار توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة.. 3 قرارات لرئيس الوزراء

معاش

بشاير 2025 .. قرار جديد يخص المعاشات | والفئات المستفيدة

حالة الطقس

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

وزيرة التعاون الدولي

التخطيط 2024..انعقاد اللجان المُشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأردن وبولندا وأوزبكستان وطاجيكستان ورومانيا

رانيا المشاط

التخطيط تستعرض أبرز تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في 2024

الاحصاء والتعبئة العامة

1,7% زيادة في أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2023/2024

بالصور

فوائد الشوكولاتة الداكنة.. وفى هذه الحالة تحدث 10 أضرار| تفاصيل

الشيكولاتة الداكنة
الشيكولاتة الداكنة
الشيكولاتة الداكنة

مي فاروق ومحمد العمروسي .. أول فيديو لفستان الفرح على النيل

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

رومانسية | صور جديدة من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي .. شاهد

حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

أبرزهن روبي ونرمين الفقي .. أجرأ إطلالات النجوم في ليلة رأس السنة | صور

اطلالات الكريسماس
اطلالات الكريسماس
اطلالات الكريسماس

فيديو

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي .. أول فيديو لفستان الفرح على النيل

داليا البحيرى

بتحب كوكو أكتر مني.. تصريح غريب من زوج الفنانة داليا البحيري

حكيم هيسيب المايكروفون

حكيم يعتزل الغناء في 2025.. ما الحقيقة وراء التصريحات المثيرة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مفاجأة العام الجديد .. تراجع في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد