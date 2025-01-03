أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 3-1-2025

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة ارتفاعًا طفيفًا، مما جعلها محط اهتمام المستثمرين والمشترين. سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 320.00 ريال، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 2239.25 ريال. في هذا التقرير، نستعرض أسعار أعيرة الذهب المختلفة وأسباب ارتفاعها.

أسعار الذهب في المملكة السعودية

سعر الذهب عيار 24: 320.00 ريال

سعر الذهب عيار 22: 293.25 ريال

سعر الذهب عيار 21: 280.00 ريال

سعر الذهب عيار 18: 240.00 ريال

سعر الذهب عيار 14: 186.50 ريال

سعر الذهب عيار 12: 160.00 ريال

سعر الأونصة: 9949.50 ريال

سعر الجنيه الذهب: 2239.25 ريال

سعر الأونصة بالدولار: 2653.22 دولار

أسعار الذهب عيار 24:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 320.00 ريال، مما يعكس الطلب المرتفع على هذا العيار من الذهب النقي.

أسعار الذهب عيار 22:

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 293.25 ريال، وهو يأتي بمثابة الخيار الثاني للمشترين بعد عيار 24.

أسعار الذهب عيار 21:

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 280.00 ريال، حيث يعتبر هذا العيار الأكثر شيوعًا في السوق المحلية.

أسعار الذهب عيار 18:

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 240.00 ريال، مما يجعله خيارًا مفضلًا بين المشترين الذين يبحثون عن جودة مقبولة بسعر معقول.

أسعار الذهب عيار 14:

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 186.50 ريال، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمشترين الذين يبحثون عن الذهب بأقل تكلفة.

أسعار الذهب عيار 12:

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم 160.00 ريال، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمشترين الذين يبحثون عن الذهب بأقل تكلفة.

أسعار الأونصة:

سجل سعر الأونصة اليوم 9949.50 ريال، مما يعكس الطلب المستمر على الأونصة في السوق المحلية.

أسعار الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 2239.25 ريال، مما يعكس الطلب المستمر على الجنيه الذهب في السوق المحلية.

أسعار الأونصة بالدولار:

سجل سعر الأونصة بالدولار اليوم 2653.22 دولار، مما يعكس الطلب المستمر على الأونصة بالدولار في السوق المحلية.

بشكل عام، تظل أسعار الذهب في السعودية مستقرة مع بعض الارتفاعات الطفيفة التي تعكس التغيرات في الأسعار العالمية والطلب المحلي. يمكن للمشترين الاستفادة من هذه الأسعار لتحقيق استقرار مالي وضمان ثابت لمستقبلهم.