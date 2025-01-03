تشبه العروسة| يسرا تثير الجدل في أحدث ظهور

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تألقت يسرا في الصور بإطلالة راقية و مميزة كعادتها، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الفضي المزين بالكامل.

كشف التصميم عن رشاقة يسرا وذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات التي تظهر بها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

إليكم صور يسرا في أحدث ظهور لها….