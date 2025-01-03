الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الغد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يشهد غدًا السبت،، طقسًا معتدلًا نهارًا على غالبية مناطق الجمهورية، ويكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يميل للدفء أكثر في جنوب الصعيد، ومع حلول الليل، تسود أجواء شديدة البرودة على معظم الأنحاء، تصل إلى حد الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء وأجزاء من الصحراء الغربية.

اعتدال نهارًا وصقيع ليلًا على أغلب أنحاء البلاد



وحذرت الهيئة من تكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى الطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وشمال الصعيد، كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على مناطق متفرقة، تشمل السلوم ومطروح، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

درجات الحرارة المتوقعة

تشير التوقعات إلى تسجيل درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المحافظات كما يلي:

القاهرة: 22 درجة عظمى و12 درجة صغرى.

الإسكندرية: 21 درجة عظمى و11 درجة صغرى.

مطروح: 20 درجة عظمى و9 درجات صغرى.

سوهاج: 25 درجة عظمى و7 درجات صغرى.

قنا: 27 درجة عظمى و10 درجات صغرى.

أسوان: 27 درجة عظمى و11 درجة صغرى.

نصائح وتحذيرات

تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية على الطرق، وارتداء الملابس الثقيلة ليلًا خاصة في المناطق الشمالية. كما يُفضل تقليل الأنشطة في المناطق المفتوحة خلال فترات الليل والصباح الباكر نظرًا للأجواء الباردة.

تتابع الهيئة المستجدات بشكل يومي، داعية المواطنين لمتابعة نشراتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة حول حالة الطقس.