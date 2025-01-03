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ظاهرة فلكية مدهشة.. القمر يقترن بكوكب الزهرة في سماء مصر الليلة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

ظاهرة فلكية مدهشة.. القمر يقترن بكوكب الزهرة في سماء مصر الليلة

القمر يلتقي بكوكب الزهرة
القمر يلتقي بكوكب الزهرة
إسلام خالد
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تشهد سماء مصر في مساء اليوم، 3 يناير 2025، ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في اقتران القمر مع كوكب الزهرة Venus (ألمع كواكب المجموعة الشمسية ، ألهه الحب والجمال في الأساطير الرومانية) هذه الظاهرة تعتبر نادرة لمراقبة هذا الاقتران البديع، ستحدث بعد غروب الشمس مباشرة، حيث سيظهر القمر مترافقًا مع الزهرة في السماء.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، انه من المقرر أن يكون القمر، الذي يتمتع بضوء خافت وجميل، على مقربة من كوكب الزهرة Venus، الذي يلقب بألمع كواكب المجموعة الشمسية وألهة الحب والجمال في الأساطير الرومانية.

وأوضح الدكتور تادرس، أن هذا الاقتران سيكون مرئيًا بشكل واضح للعين المجردة، حيث سيتجسد المشهد على شكل نقطتين ساطعتين في الأفق الغربي، متجاورتين ومتداخلتين في سماء الليل.

وأشار أستاذ الفلك، انه سيظل القمر والزهرة مرئيين في السماء حتى الساعة 8:40 مساء تقريبًا، حيث يبدأ المشهد في التلاشي، ويعتبر هذا الاقتران فرصة رائعة لمحبي الفلك والمعلقة ابصارهم بالسماء، خاصة في ظل السماء الصافية التي قد تشهدها بعض المناطق.

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

الزهرة كوكب الحب والجمال

يعد كوكب الزهرة أجمل وأقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الأرض، حيث سماه الإغريق "أفروديت" واتخذوا منه آلهة للحب والجمال، كما أنه أيضا ثاني كواكب المجموعة الشمسية من حيث قربه إلي الشمس ويبعد عن الشمس نحو ١٠٨ مليون كيلومتر وهو كوكب ترابي كعطارد والمريخ شبيه بكوكب الأرض.

وأطلق عليه الرومان اسم "فينوس"، وهو الاسم الذي أصبح يعرف به إلى يومنا هذا، والزهرة لشدة لمعانه قد يشاهد نهارا بعد شروق الشمس أو قبل غروبها.

سماء مصر كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية كوكب الزهرة Venus ألهه الحب والجمال

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