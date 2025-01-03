ابراهيم سعيد لـ زيزو: الزمالك مش هينفع يدي لك المبلغ ده

تحدث الإعلامي إبراهيم سعيد، عن تصريحات المتحدث الإعلامي لـ نادي الزمالك أحمد سالم بشأن صعوبة التجديد مع لاعب الزمالك أحمدمصطفى زيزو.



وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة النهار: "كلامي موجه لجمهور نادي الزمالك، هل زيزو يستحق التجديد بـ60 أو80 مليون جنيه في الموسم".



وأضاف: "نادي الزمالك زي ما قال المتحدث لم يتوصل لاتفاق، وأنا بقول مش هيوصل لاتفاق، لأن طول ما الموضوع في تمادي والأرقام اللي بنسمعها دي الموضوع هيبقى صعب، وده خطأ مجلس الإدارة لأنهم وصلوا الموضوع لهذه النقطة".



وتابع: "مع احترامي الزمالك هيدفع لـ زيزو المبلغ ده عشان يلعب في الكونفدرالية، أي لاعب هيتألق في الكونفدرالية والدوري المصري،والمستوى اللي فيه زيزو مع الزمالك والمنتخب ميجبلهوش المبلغ ده".









واوضح: "الزمالك مش هينفع يديلوا المبلغ ده عشان يعيش على الماضي اللي قدمه في الماضي، على شيكابالا يجدد سنة وياخد 70 مليونجنيه، ماهو أسطورة النادي وحقق بطولات للنادي".









وأكمل: "زيزو مينفعش ياخد الرقم المالي ده، غير لما ياخد دوري أبطال أفريقيا الغايبة عن الزمالك من 20 سنة ويوصل فريقه كأس العالمللأندية، ويحقق بطولة مع منتخب بلاده".









واتم:" زيزو لما يحقق البطولات دي، أقدر أقوله ياخد الرقم اللي هو عايزه لو 100 مليون جنيه حتى، ولو زيزو جدد بالرقم ده دلوقتي شيكابالايطلب 70 أو 80 مليون، وعبدالله السعيد وناصر ماهر يطلبوا نفس الرقم.











