ألسن عين شمس تعلن تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

أكدت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الالسن بجامعة عين شمس، أن الكلية انتهت من وضع الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الاول بمختلف الفرق الدراسية والأقسام .

وتنطلق الامتحانات لدور يناير للاقسام والفرق الدراسية تباعا وفق الجداول المعلنة، حيث بدأت الامتحانات فى بعض الأقسام 2 يناير 2025 ، وأقسام أخرى تبدأ فيها الامتحانات الأحد 5 يناير 2025 .

واستعدادات لامتحانات كلية الألسن بجامعة عين شمس، أعدت الكلية روشته هامة من التعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات .

وتتضمن هذه التعليمات بأنه لا يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا بعد تقديم اثبات الشخصية ( بطاقة التعريف الجامعي، بطاقة الرقم القومي، جواز السفر للوافدين).

ويلتزم الطالب بالحضور إلى مقر لجان الامتحانات قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل، ولا يسمح للطالب بالدخول إلى لجان الامتحانات بعد مضي 30 دقيقة من بدء الامتحان، ولا يسمح بخروجه إلا بعد مرور نصف الوقت.

يحظر بشكل قاطع دخول الطلاب لجان الامتحانات بأي كتب أو مذكرات، أو أوراق تتصل بمادة الامتحان، ويمنع منعا تاما دخول الطالب لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أية أجهزة اتصال ذكية أخرى، و يحظر بشكل قاطع التدخين داخل جميع لجان الامتحانات.

ويلتزم الطالب بعدم العبث بورقة الاجابة أو قطع أجزاء منها وتسليمها بعد الانتهاء من الاجابة في الوقت المخصص للسادة الملاحظين، ويلتزم الطالب بعدم الكتابة مطلقا على ورقة الأسئلة والا يعتبر الامتحان لاغيا، وسوف تحجب نتيجة الطالب في حال عدم سداد الرسوم الدراسية المقررة.

و على جميع الطلاب الالتزام بتوجيهات المراقبيين والملاحظين والتعاون معهم للحفاظ على النظام داخل لجان الامتحانات، و أخر موعد لتقديم الأعذار عن دخول الامتحان هو خلال 15 يوم من تاريخ إنتهاء الامتحانات.