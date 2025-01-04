عمرو أديب : كل الدول التي أرسلت مسؤولين لـ سوريا لها مصالح

تسائل الإعلامي عمرو أديب، عن سبب زيارة وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا إلى دولة سوريا، متابعا أن وزيرة خارجية ألمانيا كانت ترتدي واقي من الرصاص، ولم يسلم عليها أحمد الشرع باليد خلال الاستقبال.

وزيرة خارجية المانيا كانت ترتدي واقي من الرصاص

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، نحتاج النظر للامور بجدية، وبشكل أعمق بكثير، متابعا أن الأهم اليوم كيف سيتم تأمين احتياجات المواطنين في سوريا الغذائية والخبز والعلاج والتعليم، وغيره من الاحتياجات الأساسية.



وتابع الإعلامي عمرو أديب، :"بصوا لسوريا بشكل أعمق شوية، ويجب التعامل مع الأمور بجدية أكبر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت قرارا بعدم دخول السوريين لمصر، ومصر لديها كل الحرية وتتخذ القرارت التي تريدها.



وأشار عمرو أديب، إلى أن كل الدول التي أرسلت مسؤولين لـ سوريا لزيارة الشرع لها مصلحة في الاساس.

