إعلام إسرائيلي: 8 أعضاء بالكنيست يدعون إلى تدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة بقطاع غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 8 أعضاء بالكنيست يدعون وزير الدفاع إلى إصدار أمر بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة شمالي قطاع غزة.

وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس بصفقة أسلحة مقترحة بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل المستمرة في حربها على قطاع غزة، وفقا لما قاله مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

ومن المرجح أن تكون هذه آخر عملية بيع أسلحة لإسرائيل توافق عليها إدارة بايدن.

ويأتي ذلك وسط مزاعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره في الأشهر الأخيرة، بأن بايدن فرض "حظرا صامتا" على مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.