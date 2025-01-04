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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

صعود فريق ناشئات تحت 16 عاما بنادى جامعة المنصورة إلى بطولة الجمهورية للسلة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
همت الحسينى
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 حقق فريق الناشئات تحت 16 عاما لكرة السلة بنادي جامعة المنصورة الرياضي، الصعود إلى بطولة الجمهورية، وذلك كإنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات النادي، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور السيد العيسوي، مدير النادي.

جاء ذلك بعد منافسات شرسة في دوري منطقة الدقهلية ودمياط، حيث شارك الفريق في 12 مباراة، بقيادة الكابتن أسامة عبد العظيم، المدير الفني للفريق، حقق خلالها نتائج متميزة أهلته للدور قبل النهائي، ثم تأهل بعدها إلى الدور النهائي الذي شهد 4 مباريات حاسمة تمكن خلالها الفريق من حجز مقعده في بطولة الجمهورية.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا الصعود يعكس مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الرياضية والطلابية، كما يعد ثمرة للجهود المبذولة من قبل جميع العاملين بالنادي، ولاعبات الفريق، والجهاز الفني، مشيداً بروح الفريق العالية وإصرارهن على تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم أن النادي يسعى دائماً إلى توفير جميع الإمكانيات التي تساعد على تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وشدد على أن هذا الصعود هو نتيجة لتدريبات مكثفة واستعداد جيد من قبل اللاعبات.

جدير بالذكر أن نادي جامعة المنصورة الرياضي قد أشهر للمرة الأولى عام 1976، وتوالت جهود إدارات الجامعة المتعاقبة من أجل تفعيل النادي والأنشطة الرياضية المختلفة، حتى تم إشهاره من وزارة الشباب والرياضة برقم 565 لسنة 2019، ليكون بذلك أول نادٍ رياضي بالجامعات المصرية.

ويمثل أحد الروافد الرياضية وإحدى نقاط مساهمة جامعة المنصورة في المنظومة الرياضية، وتؤهله للمنافسات في جميع الألعاب الرياضية على جميع مستويات البطولات المحلية والدولية بجميع الاتحادات وبما يؤهل لإعداد أجيال رياضية متميزة في مختلف الألعاب الرياضية.

كما أن جامعة المنصورة تتميز بوجود القرية الأولمبية والتي تضم منشآت رياضية عالية المستوى وتشمل ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات لتمكين منسوبى الجامعة من ممارسة الرياضة.

وكانت الجامعة بدأت العام الماضي في اتخاذ الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ المباني الإنشائية للنادي، ليقدم خدمات الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترفيهية والثقافية لأعضائه من منسوبي جامعة المنصورة، وذلك في إطار الرؤية التطويرية لجامعة المنصورة والتي تقوم على الاستفادة القصوى من إمكانياتها، والحرص على تقديم جميع الخدمات لمنسوبي الجامعة وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والتميز في مجال الرياضة.

جامعه الدقهلية ناشئات المنصوره

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