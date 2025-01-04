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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحقيقات وملفات

أماكن جديدة لأسواق اليوم الواحد مع تخفيضات تصل إلى 30% على السلع

أسواق اليوم الواحد
أسواق اليوم الواحد
ياسمين القصاص
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تشهد أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا من المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك لشراء السلع الغذائية المتنوعة التي تقدم بأسعار أقل بكثير مقارنة بتلك المعروضة في الأسواق والمحلات التجارية، وهذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

مواعيد سوق اليوم الواحد 

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تحاول دوما بالحلول غير التقليدية عبر مبادرات مواجهة الغلاء من خلال أسطول البيع المتنقل والمبادرات الرئاسية واستهداف مناطق بعينها، وتظل الرقابة القوية هي المقياس الأكبر لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه المبادرات والرقابة القوية قد تساهم في خفض الأسعار من خلال توفير الدولار التصنعيي لاحداث نوع الاستقرار في التصنيع، وتخفيض أسعار المواد الغذائية بما يتناسب مع القوة الشرائية للمستهلك المصري.

 خريطة أسواق اليوم الواحد في المحافظات 

وأعلنت مديريات التموين في مختلف المحافظات عن الأماكن التي تُقام فيها أسواق اليوم الواحد، والتي تتيح للمواطنين شراء مختلف السلع بأسعار مخفضة. وجاءت الخريطة الكاملة للأسواق في المحافظات كما يلي:

محافظة أسيوط:

  • سوق اليوم الواحد في أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة.

محافظة دمياط:

  • سوق اليوم الواحد في مدينة دمياط.

محافظة الإسماعيلية:

  • سوق اليوم الواحد خلف حديقة الشيخ الرائد بالحي الثالث.

محافظة الشرقية:

  • سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق.

محافظة القاهرة:

  • سوق اليوم الواحد بالقرب من مسجد آل رشدان بمدينة نصر.
  • سوق حلوان بشارع عمر بن عبدالعزيز.

محافظة جنوب سيناء:

  • سوق اليوم الواحد في مدينة شرم الشيخ.

محافظة كفر الشيخ:

  • سوق اليوم الواحد في سيدي سالم.

محافظة الإسكندرية:

  • سوق اليوم الواحد في حي شرق سموحة خلف محطة سيدي جابر بموقف السوبر جيت القديم.
  • سوق اليوم الواحد في حي العجمي بجوار مبنى حي العجمي بالبيطاش.

محافظة البحيرة:

  • سوق اليوم الواحد أمام مبنى الغرفة التجارية.

محافظة الغربية:

  • سوق اليوم الواحد في مدينة طنطا.
  • سوق اليوم الواحد في مدينة المحلة.

محافظة المنوفية:

  • سوق اليوم الواحد في شبين الكوم.

محافظة بني سويف:

  • سوق اليوم الواحد خلف الصالون الأخضر.
  • سوق اليوم الواحد في منطقة ببا.

محافظة المنيا:

  • سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال.
  • سوق اليوم الواحد في السلخانة بحي جنوب المنيا.

محافظة قنا:

  • افتتاح سوق اليوم الواحد في قنا.

تستمر أسواق اليوم الواحد في جذب المواطنين في مختلف المحافظات، حيث توفر لهم فرصة الحصول على السلع الأساسية بأسعار أقل من تلك المعروضة في الأسواق التقليدية، وتساهم هذه المبادرة في توفير احتياجات المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مما يجعلها خطوة هامة نحو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف أعبائهم المالية.

وسوف نرصد لكم أماكن أسواق اليوم الواحد في الجيزة، والتي جاءت كالتالي: 

1- سوق شارع مترو الساقية (حي العمرانية):

مواعيد العمل تكون يوم الاثنين من كل أسبوع.

من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءا.

يخدم أهالي العمرانية، الطالبية، وجنوب الجيزة.

2- سوق شارع الصوامع (حي إمبابة)

مواعيد العمل تكون يوم الجمعة من كل أسبوع.

من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءا.

 ويتيح السوق تخفيضات تصل إلى 30% على السلع مثل الزيت، السكر، الأرز، اللحوم، الخضراوات، والفواكه.

كما نرصد لكم أهداف الأسواق، والتي جاءت كالتالي: 

  • توفير سلع بجودة وأسعار مناسبة في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية.
  • تحسين الخدمات وضبط الأسواق لمواجهة جشع التجار.
  • المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
  • تنظيم مبادرات بالتعاون مع المجتمع المدني لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

أسعار السلع في أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة

1. الأرز:

يتراوح بين 23 إلى 29 جنيها للكيلو.

2. السكر:

30 جنيها للكيلو.

3. الدقيق:

17 جنيهًا للكيلو.

4. اللحوم السودانية:

275 جنيها للكيلو.

5. الدواجن (البرازيلية أو المحلية):

135 جنيها للكيلو.

6. الزيت الخليط (1 لتر):

64 جنيها.

7. زيت الذرة (1 لتر):

89.5 جنيه.

8. زيت عباد الشمس (1 لتر):

68 جنيها.

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