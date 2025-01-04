محمد سعد: فيلم الدشاش حقق رغبتي في العودة للسينما

أكد النجم محمد سعد، أن فيلم "الدشاش" فرصة لتغيير شكل أعماله في المستقبل ويرغب في تحقيق أعمال سينمائية بها نجاحات أكبر، قائلا: "سر الخلطة هي من عند الله والتوفيق دائمًا من عند الله، وكان هناك فرصة لتنفيذ لون أريد أن أشارك فيه ويحتاجه الجمهور".

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجمهور كان يريد هذا الشكل من الأعمال الفنية، قائلًا: “عملت على تنفيذ رغبة المتفرج.. والفيلم حصل على ثناء الكثير من الجماهير”.

رغبة المتفرج

وأضاف محمد سعد: أن هذه بداية لمرحلة جديدة وممتلئة بالنضج وحالة إنسانية له، متابعًا: "نفذت رغبة المتفرج".

وتابع: "شخصيتي في الدشاش كانت فرصة للتقديم ما كان يطلب أن يراني فيه الجمهور، وهذه خطوة للعمل الجاد ويحتاج لورق جيد للاستمرار في مثل هذه الأعمال، منوهًا بأنه كان هناك أوراق أعمال تعرض عليه وكان يرى أن هذا لا يحتاجه الجمهور، قائلًا: "كل اللي كان بيتعرض عليا كوميدي وكنت أتمنى أن يكون ورق زي ده.. تم عرض أعمال كثيرة عليه من 2019 ولم أجد ما يحقق رغبتي إلا في الدشاش".