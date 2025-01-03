نسرين أمين لصدي البلد شخصيتي في الدشاش مختلفة وسعيدة بالتعاون مع محمد سعد

تخوض الفنانة نسرين أمين تجربة جديدة في فيلم الدشاش مع النجم محمد سعد و الذي تم طرحة في السينمات في بداية عام 2025

وأعربت نسرين أمين في لقاء خاص لصدي البلد "عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد سعد ، وهو أول تعاون معه لكن ليس أول تعاون أي مع المخرج سامح عبد العزيز .

و أضافت نسرين أمين: أجسد دور راقصة في فيلم الدشاش دور مختلف وتجربة مختلفة

و عن تفضيلها الأدوار التي تقدمها قالت نسرين: " أحب تسجيد الأدوار الطيبة و الشريرة معا، لكنني أخشي التعمق في أدوار الشر لذا احرص دائما علي التنوع في اختياراتي الفنية"

وعن تجربتها في الغناء قالت:" غنيت مرة واحدة العام الماضي في فيلم " رهبة " مع النجم أحمد الفيشاوي ، كانت الأغنية للفنانة أصالة

الدشاش من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم، ومن تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز وكان المقرر طرحه بدور العرض السينمائية اول يناير .

ويجسّد سعد في «الدشاش» شخصية طبيب خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم باسم سمرة، وزينة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي؛ وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.