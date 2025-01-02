قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: تخاذل المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي وصمة عار
فحم الشيشة السبب.. التحريات تكشف لغز العثور على جثتي رجل وسيدة في الشروق
لازم دا يحصل الأول | طلب مثير من زيزو في الزمالك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي حول آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية لحوكمة أجهزة المحمول
5 أبراج تتغير حياتها للأفضل في 2025.. هل أنت منهم؟
وزير الصحة بالغربية لطفل بمستشفى محلة مرحوم: تعالى أخلعلك ضرسك |صور
العثور على جثتي رجل وسيدة في حالة تيبس بشقة في الشروق
اتحاد أمهات مصر عن مبادرة "عيون أطفالنا": الدولة تحرص على صحة أبنائنا
مع بداية 2025.. أول قرار لـ وزير التموين بشأن أسعار النخالة في المطاحن
وزارة التموين : بدء موسم توريد قصب السكر في المنيا
سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الخميس 2-1-2025
وظائف خالية للمعلمين في مدارس النيل المصرية الدولية | الرابط والشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

إيرادات السينما أمس l محمد سعد يتربع على القمة بـ"الدشاش" وكريم محمود عبد العزيز يلاحقه

الافلام المعروضة حاليَا
الافلام المعروضة حاليَا
أحمد البهى
×

يتنافس في الموسم الشتوي الحالي بدور العرض السينمائي عدد من الأعمال السينمائية، هي: الدشاش ، البحث عن منفذ لخروح السيد رامبو ، المستريحة ،  الحريفة 2، والهنا اللي أنا فيه، والهوى سلطان، وبضع ساعات في يوم ما، ومين يصدق. 


 

إيرادات السينما المصرية 2024

الدشاش : 

تمكن فيلم “الدشاش”، الذي يشهد عودة محمد سعد للسينما المصرية، من تحقيق ايرادات عالية فى أول أيام عرضه بالسينمات. 

وحقق فيلم “الدشاش” من بطولة محمد سعد وزينة إيرادات وصلت إلى 2,634,814 جنية مصري.

"الدشاش" من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم، ومن تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز .

وفي السطور التالية، نستعرض إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية 2024، التي حققتها الأعمال المطروحة في السينمات أمس.

الهنا اللي أنا فيه: 

وحقق الفيلم ايرادات بلغت 1,663,326 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي. 

بضع ساعات في يوم ما: 

تمكن فيلم “بضع ساعات في يوم ما” من تحقيق إيرادات عالية بالسينمات المصرية ليلة أمس. 

وحقق الفيلم الذي يقوم ببطولته محمد سلام وهشام ماجد إيرادات وصلت إلى  1,580,084 جنيه.  

‎ويضم فيلم “بضع ساعات في يوم ما” عددا كبيرا من نجوم الفن، على رأسهم هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ومايان السيد، وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

الحريفة: 

واستطاع فيلم “الحريفة” أن يحقق إيرادات فى شباك التذاكر أمس 1,557,022 جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث بعدما كان يتصدر شباك التذاكر.  

الفيلم يضم كوكبة من النجوم الشباب على رأسهم نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، ودونا إمام، ونورين أبو سعدة، وسليم الترك. 

العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، وأحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين.

 

 البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو : 

وتمكن فيلم “ البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ” ، والذي يعد أولي بطولات عصام عمر فى السينما من تحقيق ايرادات متوسطة .

وحقق فيلم “ البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ” ايرادات وصلت الي 425,619 فى أولي أيان عرضه بالسينمات المصرية .

المستريحة

وتمكن فيلم “ المستريحة ” بطولة الفنانة ليلي علوي ، من تحقيق ايرادات متوسطة فى أول ايام عرضه بالسينمات المصرية . 

وحقق فيلم " المستريحة من بطولة الفنانة ليلي علوي ايرادات وصلت الي 321,528 جنية مصري فى شباك التذاكر ، أمس .

الهوى سلطان:

حفق فيم “الهوى سلطان” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى  124,352 جنيها.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

الفيلم من بطولة منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي، وسوسن بدر، وخالد كمال، ونورين أبو سعدة، وعماد رشاد، وفدوى عابد.

تولى إخراج العمل هبة يسري، التي سبق وأن قدمت مسلسل “سابع جار” من بطولة دلال عبد العزيز وشيرين.

مين يصدق:

وحقق فيلم “مين يصدق” إيرادات أمس وصلت إلى 18,262 جنيها.

فيلم  "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

 وهو من إخراج زينة عبد الباقي، ومن بطولة جايدا منصور ويوسف عمر وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم شريف منير وأشرف عبد الباقي وأحمد رزق ونادين وسليمان عيد وعارفة عبد الرسول.

محمد سعد المستريحة الدشاش البحث عن منفذ لخروح السيد رامبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر"

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويل لمشروع جديد

وزير التربية والتعليم

لن يشاركوا في امتحانات نصف العام..انتهاء عمل معلمي الحصة بالمدارس

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

دواجن

اسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الخميس 2 يناير 2025

رئيس مجلس الوزراء

اعتبار توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة.. 3 قرارات لرئيس الوزراء

محمد سعد مع المعجب

طلب صورة.. موقف مفاجئ لـ محمد سعد مع معجب بعرض فيلم الدشاش

تامر حسني

تامر حسني يرد على أنباء عودته لـ بسمة بوسيل

أحمد رفعت

إعلامي بعد إعلان النيابة سبب وفاة أحمد رفعت : ليا حق عرب عند الجمهور

ترشيحاتنا

موضوع خطبة الجمعة القادمة «صناعة الأمل»

خطبة الجمعة القادمة.. “فما ظنكم برب العالمين" صناعة الأمل

دار الإفتاء

هل يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون واسع؟ وهل يجب عليها ستر القدم؟

د.محمد الجندي

البحوث الإسلامية: المرحلة النهائية لاختبارات الابتعاث الخارجي الاثنين المقبل

بالصور

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد عددا من كليات الجامعة ويطمئن علي سير الامتحانات

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

5 أبراج تتغير حياتها للأفضل في 2025.. هل أنت منهم؟

الابراج
الابراج
الابراج

القوات المسلحة تنفذ 58 تدريبا عسكريا داخل وخارج مصر في 2024

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

إطلالة جرئية لـ هيفاء وهبي في حفل ليلة رأس السنة |شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

حكيم هيسيب المايكروفون

حكيم يعتزل الغناء في 2025.. ما الحقيقة وراء التصريحات المثيرة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مفاجأة العام الجديد .. تراجع في أسعار الذهب والدولار

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد الموبايلات.. موقف الساعات الذكية والتابات من الرسوم الجمركية

القوات المسلحة

القوات المسلحة تنفذ 58 تدريبا عسكريا داخل وخارج مصر في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد