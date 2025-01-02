إيرادات السينما أمس l محمد سعد يتربع على القمة بـ"الدشاش" وكريم محمود عبد العزيز يلاحقه

يتنافس في الموسم الشتوي الحالي بدور العرض السينمائي عدد من الأعمال السينمائية، هي: الدشاش ، البحث عن منفذ لخروح السيد رامبو ، المستريحة ، الحريفة 2، والهنا اللي أنا فيه، والهوى سلطان، وبضع ساعات في يوم ما، ومين يصدق.





إيرادات السينما المصرية 2024

الدشاش :

تمكن فيلم “الدشاش”، الذي يشهد عودة محمد سعد للسينما المصرية، من تحقيق ايرادات عالية فى أول أيام عرضه بالسينمات.

وحقق فيلم “الدشاش” من بطولة محمد سعد وزينة إيرادات وصلت إلى 2,634,814 جنية مصري.

"الدشاش" من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم، ومن تأليف جوزيف فوزي وإنتاج محمد رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز .

وفي السطور التالية، نستعرض إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية 2024، التي حققتها الأعمال المطروحة في السينمات أمس.

الهنا اللي أنا فيه:

وحقق الفيلم ايرادات بلغت 1,663,326 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

بضع ساعات في يوم ما:

تمكن فيلم “بضع ساعات في يوم ما” من تحقيق إيرادات عالية بالسينمات المصرية ليلة أمس.

وحقق الفيلم الذي يقوم ببطولته محمد سلام وهشام ماجد إيرادات وصلت إلى 1,580,084 جنيه.

‎ويضم فيلم “بضع ساعات في يوم ما” عددا كبيرا من نجوم الفن، على رأسهم هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ومايان السيد، وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

الحريفة:

واستطاع فيلم “الحريفة” أن يحقق إيرادات فى شباك التذاكر أمس 1,557,022 جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث بعدما كان يتصدر شباك التذاكر.

الفيلم يضم كوكبة من النجوم الشباب على رأسهم نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، ودونا إمام، ونورين أبو سعدة، وسليم الترك.

العمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، وأحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو :

وتمكن فيلم “ البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ” ، والذي يعد أولي بطولات عصام عمر فى السينما من تحقيق ايرادات متوسطة .

وحقق فيلم “ البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو ” ايرادات وصلت الي 425,619 فى أولي أيان عرضه بالسينمات المصرية .

المستريحة

وتمكن فيلم “ المستريحة ” بطولة الفنانة ليلي علوي ، من تحقيق ايرادات متوسطة فى أول ايام عرضه بالسينمات المصرية .

وحقق فيلم " المستريحة من بطولة الفنانة ليلي علوي ايرادات وصلت الي 321,528 جنية مصري فى شباك التذاكر ، أمس .

الهوى سلطان:

حفق فيم “الهوى سلطان” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 124,352 جنيها.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

الفيلم من بطولة منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي، وسوسن بدر، وخالد كمال، ونورين أبو سعدة، وعماد رشاد، وفدوى عابد.

تولى إخراج العمل هبة يسري، التي سبق وأن قدمت مسلسل “سابع جار” من بطولة دلال عبد العزيز وشيرين.

مين يصدق:

وحقق فيلم “مين يصدق” إيرادات أمس وصلت إلى 18,262 جنيها.

فيلم "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

وهو من إخراج زينة عبد الباقي، ومن بطولة جايدا منصور ويوسف عمر وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم شريف منير وأشرف عبد الباقي وأحمد رزق ونادين وسليمان عيد وعارفة عبد الرسول.