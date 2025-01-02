دور برد وكحة.. رشوان توفيق يكشف لـ«صدى البلد» تعرضه لوعكة صحية

كشف الفنان القدير رشوان توفيق عن تفاصيل تعرضه إلى وعكة صحية بسيطة خلال الفترة الماضية.

وقال الفنان رشوان توفيق، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “أنا بخير، وأحب أن أطمئن جمهوري، فقد تعرضت إلى دور برد خلال الفترة الماضية، إلا أن الكحة مستمرة معي منذ ما يقرب من شهر”.

وكان آخر اعمال الفنان القدير رشوان توفيق هو مسلسل “جودر”، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وتدور قصة مسلسل جودر في إطار درامي ممزوج ببعض من الخيال، ويرصد قصة حياة تاجر ينجب 3 أبناء وهم «سالم» و«سليم» و«جودر»، فيما تتعقد حياة الابن الأخير الذي يُدعى «جودر»، ويدخل في صراعات مع العدو «شمعون» وتتوالى الأحداث.

مسلسل “جودر” من بطولة الفنان ياسر جلال وياسمين رئيس ونور وتارا عماد وعمرو عبدالجليل ووفاء عامر، كما يضم مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان رشوان توفيق، والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.