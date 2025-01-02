321 الف جنية إيرادات "المستريحة" فى أول أيام العرض

تمكن فيلم “ المستريحة ” بطولة الفنانة ليلي علوي ، من تحقيق ايرادات متوسطة فى أول ايام عرضه بالسينمات المصرية .

وحقق فيلم " المستريحة من بطولة الفنانة ليلي علوي ايرادات وصلت الي 321,528 جنية مصري فى شباك التذاكر ، أمس .

أبطال فيلم "المستريحة"

الفيلم يقوم ببطولته كل من ليلى علوى، وبيومى فؤاد، وعمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، ومصطفى غريب، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ونور قدري، من تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم المستريحة

تدور أحداث الفيلم بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة “شاهيناز المرعشلي” إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة سينمائيا

كونت الفنانة ليلى علوى ثنائيا ناجحا مع الفنان بيومى فؤاد فى الفترة الأخيرة، حيث قدما سويا أربعة أعمال كوميدية حتى الآن، بدأت بفيلم “ماما حامل” الذى شهد أول تعاون بينهما ثم كررت التجربة مجددا معه من خلال فيلم “شوجر دادى”، والذى حقق نجاحا كبيرا ليؤكد أن هذه التوليفة الفنية لاقت إعجاب الجمهور، وأما التعاون الثالث كان من خلال فيلم “جوازة توكسيك” والذى عرض فى السينمات خلال هذا العام وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه فى السعودية، وأخيرا فيلم “المستريحة” والذى من المقرر عرضه فى يناير.