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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

حفل الزفاف اليوم.. مي فاروق ومحمد العمروسي وقصة حب بدأت بـ مروحة

مي فاروق - محمد العمروسي
مي فاروق - محمد العمروسي
أحمد البهى
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حلت الفنانة مي فاروق وخطيبها الفنان محمد العمروسي ضيوف علي بودكاست “ ع الرايق ” تقديم خالد عليش .

وكشفت مي فاروق عن تعارفها علي خطيبها محمد العمروسي ، حيث أكدت انها التقت به فى أحدي الافراح ، وحينها تبادلا السلام علي الرغم من عدم معرفتهما ببعضها بشكل شخصي . 

الصور الرسمية من خطوبة المطربة

وتابعت مي فاروق : درجة الحرارة كانت مرتفعة فى هذا اليوم ، وقد كانا يتم توزيع مروحة يد صغيرة علي الحاضرين ، ثم قام بإخضار واحدة لي ، ومن هنا بدأت القصة .

في أول أيام العام الجديد.. مي فاروق تعلن حفل زفافها الليلة على الفنان محمد العمروسى

الجدير بالذكر ان مي فاروق تستعد لإقامة حفل زفافها ، اليوم ، علي الفنان محمد العمروسي بعد خطوبة أستمرت لما يقرب من العام .

الجدير بالذكر ان آخر اعمال محمد العمروسي هو مسلسل “ وتر حساس ” ، والذي عرض خلال الاسابيع الماضية .

مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.


 

مي فاروق محمد العمروسي الفنانة مي فاروق

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